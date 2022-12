“La Montanara”: da oltre 90 anni creatori di bontà con passione

L’azienda Ernesto Montanaro Spa, titolare del marchio “La Montanara” con sede principale a Sant’Antimo, opera nel settore della frutta secca dal 1931. Fu fondata dal Cavaliere Ernesto Montanaro con l’apertura di un negozio nella zona portuale di Napoli. La qualità dei prodotti a marchio “La Montanara” è testimoniata dal recente riconoscimento del marchio storico che nasce allo scopo di tutelare le imprese “storiche” della nostra Italia che da oltre 50 anni hanno portato l’eccellenza del Made in Italy nella loro filiera produttiva. Il marchio storico rappresenta un’opportunità per le imprese nazionali strettamente connesse al territorio, per incrementare e valorizzare la loro immagine sul mercato, frutto di una lunga tradizione familiare. “La Montanara” è un'azienda ben organizzata e dinamica che affonda le sue origini nel percorso di tre generazioni nel mondo della produzione e commercializzazione di frutta secca. Questa grande ed inimitabile eredità permette oggi all’azienda di offrire prodotti dal gusto autentico e dall’altissima qualità, valorizzando le bontà di un territorio vocato all’eccellenza. “La Montanara” fa della qualità il suo marchio distintivo. Da sempre seleziona prodotti di prima scelta e fornisce durante tutto l’anno la migliore frutta di stagione.

Nel 1950 il primogenito Gennaro Montanaro, uomo creativo e di successo entra nell’azienda guidandola verso l’apertura con i mercati esteri espandendo i confini della propria attività.

Nel 1955 è un anno molto importante per l’azienda “La Montanara”, Gennaro con l’aiuto dei fratelli Giuseppe, Eduardo e Vittorio, decide di investire in nuovi siti produttivi nel Cilento e a Sava in provincia di Taranto, zone di produzione, dove da secoli si curano e coltivano fichi secondo la tradizione italiana.

Nel 1970 l’azienda, dopo anni di successo e di espansione nel mercato della frutta secca, apre lo stabilimento di Sant’Antimo con un estensione di 20.000 mq di cui 12.000 al coperto, nonchè attuale sede operativa.

La crescita de “La Montanara” prosegue nel 1980, dopo anni di ricerca ed esperienza, amplia la sua gamma produttiva introducendo noci di cocco fresche.

È proprio in questi anni che la società acquisisce l’immagine di leader in Italia per quanto riguarda la commercializzazione e la produzione della frutta secca e delle noci di cocco. Nel 1985 entra nell’organico aziendale la terza generazione della famiglia proseguendo nella gestione ed espansione dell’attività.

Nel 1998 l’azienda decide di ristrutturare e rinnovare i tre siti produttivi posti in Cilento, a Sava e a Sant’Antimo migliorando la produttività con tecniche sempre più all’avanguardia.

Nel 2000 La Montanara ottiene la Certificazione SGS che garantisce i prodotti, i sistemi e i servizi offerti dall’azienda.

«Siamo un’azienda familiare che da tre generazioni lavoriamo con la frutta secca. Ne conosciamo ogni segreto: la provenienza, la stagionalità e le proprietà. Sappiamo che è buona e fa bene - spiega il titolare Ernesto Montanaro - Selezioniamo con cura solo materie prima di alta qualità, che trattiamo in modo artigianale per garantirne la freschezza, lavorando sempre con passione e competenza.

La lavorazione tradizionale è affiancata alle tecniche più moderne di lavorazione consentendo la conservazione delle principali particolarità dei nostri prodotti, sempre genuini e sicuri. Inoltre particolare cura è rivolta anche al confezionamento che, oltre a mantenere la freschezza del prodotto, rende gradevole la presentazione dell’alimento. Assaporare i nostri prodotti - prosegue Montanaro - significa regalarsi un delizioso momento di gusto e qualità».

«L’azienda fin dalle origini lavorava ed esportava datteri EM. Ad oggi offriamo la più ampia varietà di frutta secca come arachidi, pistacchi, nocciole, mandorle e noci. La crescita de “La Montanara” prosegue con nuovi prodotti e nuove energie. Il mercato è in continua evoluzione e sempre più esigente ed ha bisogno di un partner preparato, sicuro e affidabile. “La Montanara” è un’unità produttiva dinamica in grado di soddisfare questa necessità. Ricerca e sviluppo, per noi, vanno di pari passo con la produzione: la conoscenza approfondita dei mercati e l'efficienza produttiva ci permettono di fornire un servizio sempre migliore, assicurando tutto l’anno ogni tipo di prodotto».

Come è gratificante il riconoscimento del Marchio storico per la vostra azienda?

«Questo traguardo è stato raggiunto recentemente - sottolinea il titolare - è per noi motivo di grande orgoglio. Con il riconoscimento ricevuto dall’ufficio brevetti, la nostra azienda potrà essere affiancata dalla certificazione di marchio storico. Dopo tanti anni di sacrifici è un premio anche in memoria dei nostri genitori che hanno lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo prestigioso».

Qual è la parola chiave del vostro successo?

«Amore, rispetto per la tradizione ed esperienza. Il lavoro quotidiano è il nostro punto di forza. Siamo proiettati verso il 100esimo anno di attività grazie all’impegno costante e alla professionalità che sono alla base del successo è della crescita della nostra azienda».