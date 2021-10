La sanità territoriale in epoca COVID

Il presidente CARD Gennaro Volpe: “I distretti: fondamentali per una buona qualità della vita dei pazienti”

La “medicina di prossimità” evita l’ospedalizzazione

Una buona sanità territoriale è un prerequisito essenziale per un efficace ed efficiente sistema dedicato alla salute, soprattutto in un Paese come l’Italia fortemente ospedalocentrico. Sanità territoriale che fa rima con integrazione sociosanitaria, ovvero tra servizio sanitario e servizi sociali per dare risposte globali alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani e le famiglie a basso reddito. Un sistema di cure primarie rafforzato deve rispettare tre standard: la gratuità, la territorialità e una elevata qualità, che sa congiungersi con gli interventi di secondo e terzo livello. Il punto di partenza è la appropriatezza del sistema, che deve essere tarato in base ai bisogni dei cittadini e che deve presupporre il coordinamento tra le varie tipologie di assistenza territoriale: domiciliare, ambulatoriale e residenziale (case di riposo e ospedali di comunità), in continuità con l’assistenza ospedaliera. L’era COVID ha dimostrato, infatti, il palese difetto di non porre sotto una regia intelligente le attività residenziali, da congiungere a quelle domiciliari, perché inscindibilmente interconnesse. Occorre, quindi, costruire un’assistenza territoriale più forte, anche grazie al PNRR, basata su una “rete distrettuale di massima espressione nella operatività diffusa, nella prossimità, nella continuità, nella tempestività e nella proattività” (Position Paper - Risk Management 2021). Fondamentale il ruolo dei medici di famiglia e dei giovani medici USCA, risorsa nuova per intraprendere un nuovo cammino, passando da una medicina di attesa a una medicina di iniziativa, attraverso una integrazione multi professionale anche con infermieri, terapisti e assistenti sociali. Ma i plus del distretto riguardano innanzitutto l’home care e la telemedicina, che si sono rivelate estremamente utili in epoca pandemica.

Il ventennale di CARD

Al via il congresso nazionale

CARD - Confederazione Associazioni Regionali di Distretto festeggia a Napoli vent’anni di vita associativa. E lo fa in grande stile, organizzando il congresso nazionale, in programma nel capoluogo campano dal 21 al 23 ottobre al Complesso di Santa Maria la Nova (Via Santa Maria la Nova, 44). L’evento che prevede l’intervento dei massimi esperti nazionali della Sanità territoriale, comincerà il giorno 21 alle ore 14 con l’intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, Giovanni Migliore, Vicepresidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Antonio Ferro, Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Roberto Bernabei, Presidente di Italia Longeva e Cristiano Gori, ideatore e coordinatore del Network Non Autosufficienza. Le sessioni successive saranno incentrate su relazioni a cura dei rappresentanti dei singoli distretti, riguardanti tematiche relative ai nuovi scenari dell’assistenza territoriale, delle cure domiciliari e residenziali, della telemedicina, dell’aderenza e dell’appropriatezza delle cure farmacologiche e della prevenzione delle malattie neoplastiche. Inoltre, nel congresso CARD è prevista anche una sessione poster parallela, in presenza o con brevi interventi video di coloro che non potranno intervenire in sala. Arricchiranno la panoramica dei case studies locali di successo, al fine di condividere e adottare le esperienze positive in altri territori. “Dopo il Congresso 2020 di Milano, tutto on-line, confidiamo in Napoli 2021 tutto dal vivo - dichiara il Presidente Nazionale di CARD, Dottor Gennaro Volpe - per poter meglio ascoltare dalla viva voce degli operatori esperienze e confrontarci in presenza sulle testimonianze vissute nell’era COVID nei Distretti di tutto il Paese. CARD riprende così la vita di relazioni di reciproco insegnamento, per migliorare, non ripetere errori, per immaginare soluzioni concrete per il potenziamento del “territorio”, da tutti invocato, ma ancora così poco agito perché orfano fino ad ora di adeguati, concreti supporti”.