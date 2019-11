Le Università della Campania a Futuro Remoto

Futuro Remoto, il primo festival della scienza d’Europa, è diventato negli anni un evento sempre più allargato e plurale, una piattaforma di social innovation che mette in rete tutti i principali centri di ricerca nazionali, enti e Università. Tra i più contributi scientifici più significativi presenti quest’anno a Città della Scienza c’è sicuramente il Laboratorio sulle tecnologie quantistiche promosso dal Dipartimento di Fisica E.Pancini dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: un viaggio, nel campo della comunicazione e del calcolo, verso la nuova generazione ormai alle porte di dispositivi e sensori che si basano sul controllo di oggetti individuali (es. singoli elettroni o fotoni) e sulle loro correlazioni quantistiche. Attraverso tecnologie di linguistica computazionale e intelligenza artificiale del gioco linguistico Il Mago della Ghigliottina, creato dal Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati – Università degli Studi di Napoli L’Orientale, i visitatori potranno partecipare ad una esperienza ludica che illustra le capacità di ragionamento e inferenza attualmente raggiunte dall'Intelligenza Artificiale grazie anche all'uso di informazioni linguistiche formalizzate in modo da essere usate dagli algoritmi. Ancora, a cura dell’Università Suor Orsola Benincasa, Ri-nnova. Rendere presente il passato, un insieme di progetti che puntano ad avvicinare alle esperienze più avanzate dello sviluppo scientifico e tecnologico il mondo dei saperi umanistici, con l’obiettivo di valorizzare i grandi attrattori culturali, assicurare il loro stato di conservazione e renderne la fruizione omogenea agli standard tecnologici avanzati. Grazie alle attività Inform@re: quando l’Intelligenza Artificiale (...e non solo…) prende il largo, presentate dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, i visitatori potranno immergersi nell’Internet of Things e nei sistemi di interazione Uomo-Macchina tramite interfaccia avanzati, quali visori artificiali, e scoprire le potenzialità FairWind per la raccolta partecipata di dati marini. Nella dimostrazione Conversazione con il futuro: le interfacce intelligenti, a cura dell’Università degli Studi di Salerno, visitatori potranno interagire, tramite tastiera o microfono, con un chatbot e sperimentare un sistema di Sentiment Analysis che classificherà i testi da loro prodotti come positivi o negativi. Infine in Di che "pasta" sei fatto? Vieni ad analizzare il tuo corpo, a cura dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, i visitatori potranno ricevere una valutazione antropometrica e una determinazione della composizione corporea, con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura alimentare ed uno stile di vita salutare. Nel corso dei 4 giorni di Futuro Remoto, tra le centinaia di laboratori,workshop e dimostrazioni sarà possibile sperimentare da vicino le più recenti scoperte e risultati della ricerca, a tu per tu con la scienza e i suoi protagonisti.

Futuro Remoto Essere 4.0 è realizzato grazie al contributo e al supporto della Regione Campania e con la co-organizzazione delle Università della Campania e in partnership con i centri di ricerca nazionali con le loro reti territoriali, tra cui l'INAF, l'INFN, il CNR, con il CEINGE e molti altri rappresentanti del mondo della cultura della scienza e dell'innovazione. E’ un’attività sviluppata nell’ambito del progetto del MIUR “Scienza, Storia, Società in Italia. Da Leonardo a Galilei alle “case” dell’innovazione.

Ultimo aggiornamento: 18:02

