Mania di gelato? C’è “Gelomania”, gelateria artigianale a Brusciano

L’attività, gestita dai coniugi Francesco e Annunziata Vivolo, è nata nel 1997

Il punto di forza sono le materie prime di qualità per un prodotto top

Estate e gelato, un connubio perfetto per nutrirsi con ingredienti sani e al tempo stesso energetici. D’altronde, l’Osservatorio Sigep parla chiaro. Per Claudio Pica, segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri e vicepresidente nazionale FIEPET Confesercenti “Tra eccellenze di ingredienti, marcato aspetto salutistico del prodotto e socialità nei consumi, il gelato, da Nord a Sud di un’Italia quasi interamente in zona bianca, è il simbolo della voglia di rinascita di questo Paese. Con una prima stima, i consumi nazionali segnano un +14% da inizio anno”. Stime che riportano ottimismo per un settore che, in Italia, secondo le stime elaborate su Fonti associative dall’OSSERVATORIO SIGEP valeva sino al 2019, tra gelaterie con produzione e sole rivendite, oltre 39mila imprese per un fatturato annuo di 4,2 miliardi e 75 mila addetti diretti. Insomma, per farla breve, è ripresa. Il consumatore, però, sempre più attento e consapevole, studia con molta attenzione la lista degli ingredienti, puntando su materie prime di qualità. Come quelle della gelateria “Gelomania” di Brusciano, nata nel 1997 e gestita con passione ed entusiasmo da Francesco e Nunzia, che sulla accurata ricerca della materia prima non transigono. Rigorosamente 100% made in Italy e senza grassi idrogenati, gli ingredienti base come il cacao, il cioccolato, il cioccolato bianco e le nocciole consentono di ottenere un prodotto finale che il titolare definisce “il più pulito possibile”, con basi prive di glutine. Settanta i gusti in produzione, oltre a trenta che ruotano, al fine di offrire una vasta gamma di prodotti per tutti. Cosa assaggiare? Innanzitutto il croccantino all’amarena, creato venticinque anni fa e che ha subito riscontrato molto successo tra i clienti. Il suo fiordilatte variegato all’amarena con copertura di fondente e amaretti fa subito estate. Altro evergreen di “Gelomania” è il “Gran Rico” al whisky con base di malaga, crema di whisky, uvetta idratata nel marsala e copertura al latte. Una bomba, così come il semifreddo stellare “delizia al limone”. Per chi vuole osare, c’è anche il gusto alla liquirizia pura in polvere, un vero toccasana per la salute, oppure un mix dedicato ai prodotti di punta della Sicilia, che si chiama, non a caso “La Siciliana”, a base di mandorle, pistacchi e fichi caramellati del Cilento. Tra le proposte, spicca anche un’ottima crème brûlée, con una base di crema gialla e caramello precedentemente infornato al fine di ottenere la giusta affumicatura dello zucchero. Non mancano, inoltre, le cheese cake alla fragola, alla pera e al pistacchio e un cioccolato fondente all’80% di cui il titolare, giustamente, è molto orgoglioso. Coloro che amano i gusti mass market, “Gelomania” propone i variegati con creme al cioccolato particolari, mentre coloro che amano gusti più leggeri possono optare per i numerosi sorbetti di frutta presenti in gelateria. Al fine di assicurare il prodotto tutto l’anno, si opta per la congelazione, ma solo di polpa di frutta al 100%, senza coloranti. E, poiché anche il cono è importante, perché fa parte della presentazione, il titolare sceglie solo cialde artigianali di cono stabbiese. Intolleranti al latte? Niente paura. Da “Gelomania” si trovano anche i gusti privi di lattosio. I prodotti del signor Francesco Vivolo, grazie all’intuizione di un rappresentante che li ha fatti assaggiare in azienda, sono stati degustati anche durante una importante manifestazione fieristica.

Un'offerta ricca che abbraccia ben 70 gusti diversi