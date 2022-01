Modello Isolkappa Azienda-simbolo dell’Eps in Italia

AD Rinaldi: «Puntiamo su digitalizzazione e capitale umano»

Sviluppo sostenibile, competitività e visione. Sono questi i pilastri su cui si fonda l’attività di Isolkappa, che con oltre 35 anni di storia alle spalle è diventata il simbolo in Italia della produzione dell’Eps, il materiale isolante eco-efficiente per eccellenza. Composto al 98% d’aria e 100% riciclabile, il polistirene espanso è il riferimento ottimale in termini di efficientamento energetico nel settore dell’edilizia.

Giuseppe Rinaldi, amministratore delegato di Isolkappa, puntando su innovazione, tecnologia e competenze, ha proiettato l’azienda nel panorama dell’industria 4.0 trasformandola in un modello di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e organizzazione produttiva.

Dottor Rinaldi perché l’Eps contribuisce al comfort abitativo?

«L’Eps è un isolante termico e versatile che trova grande impiego nell’edilizia, a partire dal cappotto termico. Per queste caratteristiche, il suo utilizzo contribuisce al comfort abitativo ed al risparmio energetico, riducendo le emissioni di CO2: valido alleato sia per la costruzione di nuovi edifici energeticamente sostenibili, sia per la riqualificazione delle strutture già esistenti. L’Eps, inoltre, mantiene inalterate nel tempo le sue elevate prestazioni. A dimostrarlo, anni di esperienza applicativa e diverse analisi e test svolti».

Isolkappa è considerata una fabbrica intelligente. Cosa vuole dire?

«Che c’è un dialogo tra macchine e persone. Siamo ufficialmente entrati nella quarta rivoluzione industriale: Isolkappa incarna in pieno i paradigmi dell’industria 4.0 e in tal senso abbiamo riorganizzato i nostri stabilimenti produttivi per essere orientati alla digitalizzazione, all’efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale e naturalmente all’economia circolare. In quest’ottica di riorganizzazione, abbiamo messo al centro del nostro progetto il capitale umano. Gli investimenti fatti in questi anni, che hanno consentito l’ingresso di nuovi macchinari aumentando la nostra competitività, hanno portato all’assunzione di nuovo personale altamente qualificato».

Perché i clienti scelgono Isolkappa come partner?

«Dicono di noi che siamo un modello. Ecco, a noi ogni giorno il compito di comportarci come tale. I nostri prodotti sono portavoce dei progetti aziendali e delle nostre strategie. Il concetto di relazione autentica è fondamentale per Isolkappa. Anche noi scegliamo con quali partner lavorare: nel mezzo la condivisione di valori. In questo periodo, con la pandemia, scarsità-rincaro delle materie prime e aumento del costo degli energetici, la nostra visione – tradotta in una riorganizzazione dei processi aziendali – ci ha permesso di soddisfare i nostri partner commerciali».

La cronaca ci dice che il modello Isolkappa è riconosciuto anche all’estero…

«In azienda abbiamo ospitato due mesi fa una delegazione del Governo della Repubblica Centrafricana per un’esplorazione di know how e tecniche Isolkappa. Si è trattato di un percorso di confronto e dialogo bilaterale in cui si sono integrati concetti quali capitale umano, finanziario e naturale».

Novità per il 2022?

«I nuovi investimenti ci consentiranno di aumentare ulteriormente le nostre capacità produttive e garantire prodotti sempre più performanti. Stiamo inoltre puntando molto sulla comunicazione del mondo Isolkappa, dentro e fuori l’azienda. A breve partiranno anche i nostri progetti sul fronte formazione e welfare aziendale. Del resto l’obiettivo di Isolkappa (e dei suoi prodotti) è contribuire al miglioramento del benessere collettivo».

Carta canta: le certificazioni

Isolkappa – società del Gruppo Rinaldi con sede legale a Milano e aziende sul territorio nazionale – nel corso degli anni ottiene numerose certificazioni a testimonianza del costante lavoro di ricerca e sviluppo. In particolare arriva la certificazione del RINA per il pieno rispetto di tutti requisiti industria 4.0. Riceve, inoltre, l’autorizzazione al recupero dei rifiuti post-uso dell’Eps ed il riconoscimento di piattaforma PEPS da parte di COREPLA. Ciò significa che Isolkappa raccoglie, ricicla e trasforma i rifiuti in Eps, che ritornano integralmente nel processo produttivo: l’economia circolare e la sostenibilità ambientale diventano realtà.