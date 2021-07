Nice Point: natura e amore. E' questa la ricetta perfetta

Un indirizzo ben noto ai gelatofili più esigenti della provincia casertana

Fra le novità della Gelateria le Nice Tart Cake

Gelato fresco, naturale, realizzato con una ricetta che garantisce sempre il successo del risultato finale: cento per cento amore. E' la proposta di Nice Point, gelateria artigianale ad Aversa che proprio di questa "appassionata" ricetta ha fatto il suo slogan.

Dal 1996, attingendo alla tradizione e mossi dalla costante e quasi maniacale ricerca della qualità, i gelatieri di Nice Point riescono a creare un prodotto d'eccellenza che unisce genuinità, equilibrio, gusto definito. Merito degli ingredienti: per il gelato alla crema vengono utilizzati latte fresco intero alta qualità e panna fresca per restituire un prodotto sano e autentico, per quello alla frutta, invece, è l'unico ingrediente principale, senza rinforzi di alcun genere (a confermarlo sono sapori non aggressivi e colori più tenui).

Protagonisti nel banco gelateria di Nice Point sono soprattutto i gusti classici, realizzati con maestria e grande cura. Fra i gusti più apprezzati ci sono il Pistacchio, il Fondente Modicano, Sicilia, Nocciola e Benevento. Al gelato si aggiungono stecchi, gelati al biscotto e frappè di qualità.

Dal laboratorio escono inoltre i famosi conetti targati Nice Point, sempre freschi e di produzione giornaliera e le buonissime torte Nice Point con salsa al cioccolato ed un croccante biscotto, gli spumoni ed i tronchetti avvolti in un morbido pan di Spagna...e poi ci sono i vasetti, semifreddi arricchiti da invitanti glasse. Non mancano buone idee per appagare la vista oltre che il palato: fra le specialità che si sono aggiunte più di recente ci sono le Nice Tart Cake, una proposta che interpreta la tendenza del cake design applicandola ai semifreddi della Gelateria unendo grande impatto estetico e possibilità di personalizzazione. Insomma... qualunque sia la forma in cui si propone, il gelato di Nice Point riesce a distinguersi e ad entrare nella top list degli estimatori.





Qualità al top... anche con il delivery

Il successo di Nice Point nasce da un prodotto di eccellenza ma si realizza anche grazie ad una visione imprenditoriale improntata al dinamismo e alla valorizzazione delle risorse del territorio. Attività sempre in divenire, attenta a individuare e interpretare rapidamente le esigenze della clientela, a cogliere le opportunità dei nuovi media, a curare la propria immagine in ogni dettaglio, Nice Point ha compiuto, nel 2017, un'importante operazione di re-branding a cui si è accompagnato il restyling della gelateria (curato da uno studio di architettura emiliano in collaborazione con un progettista locale). In armonia con il prodotto, il concept del locale è ispirato a colori caldi e alla natura (dominano il legno e materiali naturali, una parete in verde verticale richiama alla mente un giardino rilassante), toni pastello creano il mood perfetto, avvolgente e easy, per accogliere i clienti.

E per chi preferisce gustare a casa le proposte di Nice Point, la gelateria offre un ottimo servizio di consegna a domicilio, attivato nel periodo di lockdown e poi sempre più richiesto. Il servizio viene gestito internamente, per garantire le condizioni ottimali del prodotto al momento della consegna, e con la massima efficienza grazie all'utilizzo di un menù online fruibili dal sito e dalle pagine social della gelateria, creato ad hoc da professionisti locali.

Infine, Nice Point può arricchire di gusto e di un tocco vintage banchetti ed eventi privati portando il suo gelato a bordo di una deliziosa Apecar.



Chi fosse interessato ad unirsi al team di Nice Point, può inviare la propria candidatura tramite la sezione "LAVORA CON NOI" del sito: https://www.nicepointgelateria.it/