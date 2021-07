Parte il Meatour di AdHoc: carni pregiate e buon bere “in giro per il mondo”

Il mondo della ristorazione e dell’ospitalità sta lentamente tornando alla normalità e ricominciare a sedersi spensierati attorno a una tavola di un locale per gustare buon cibo e buon bere è un evento che merita un trattamento speciale.

I professionisti del settore Ho.Re.Ca. che cercano qualità e convenienza, la troveranno da Adhoc Cash&Carry, presente in Campania con quattro punti vendita in cui si trovano tutti i giorni prodotti selezionati, controllati e certificati. Per loro, l’azienda punta a essere un mero e proprio alleato.

Con Adhoc la carne scopre un abbinamento inedito per il tuo menù

Italia, Irlanda, Inghilterra, Scozia, Galles, Germania, Polonia, Spagna, Danimarca, Olanda, Europa, Est Europa, America, Canada, Brasile, Argentina, Uruguay, Australia, Giappone, Nuova Zelanda: sono questi i Paesi da cui provengono le carni, che l’azienda vuole valorizzare ancor di più grazie a una partnership con Bacardi Martini. Perché non solo la conservazione e la cottura esaltano al massimo il sapore e le caratteristiche di un taglio di carne, ma anche l’abbinamento con la bevanda giusta. E piuttosto che il classico vino, Adhoc ha pensato a qualcosa che venga incontro alle nuove tendenze, le quali vedono sempre più cocktail e long drink protagonisti del pasto.

E infatti, il viaggio Meatour dopo aver virtualmente attraversato la Spagna, da cui proviene la Rubia Gallega, taglio per hamburger molto pregiato e a cui si è deciso di abbinare il cocktail “BRACE”, fa tappa on Campania!

Il cocktail che accompagna il suino nero campano si chiama Smart & Brave nasce dall’inventiva di Massimo D’Addezio, bartender del Chorus Cafè, tra i dieci bar migliori d’Italia, nonché tra i più esperti di mixology.

Con Adhoc il menù è intuitivo e digitalizzato

E l’offerta non finisce qui.

E a proposito di menù, grazie alla partnership siglata con la start up Dischcovery, questo diventa completamente digitale oltre che multilingua. Infatti, questo strumento permette al ristoratore di tradurre in diverse lingue il proprio menù, che passa dalla carta allo smartphone, dove i clienti possono ricevere tutte le informazioni che desiderano sui piatti e le bevande che si apprestano a consumare. Informazioni che possono anche variare in tempo reale, durante il servizio, a seconda della disponibilità dei prodotti o delle varianti possibili per ciascun piatto.

Grazie a un service gestionale che consente la modifica in maniera rapida e semplice, durante il servizio il gestore dell’attività potrà inserire foto, descrizioni, prezzi diversi per menu speciali o degustazioni, varianti, eventuali promozioni, e molto altro.

Questo e tanto altro, insieme alla qualità certificata, è disponibile solo da Adhoc Cash&Carry, da 17 anni al fianco dell’intero settore Ho.Re.Ca. per servire l’eccellenza sulle tavole dei ristoranti campani.