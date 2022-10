PlasmaCare, innovazione nel trattamento di ulcere e ferite

Ferite, ulcere, ustioni, piaghe, lesioni cutanee che, nonostante le medicazioni tradizionali, non mostrano alcuna tendenza alla rigenerazione possono essere curate alla Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni con un trattamento rivoluzionario, il PlasmaCare, che rappresenta un validissimo supporto nel trattamento di lesioni cutanee di difficile cicatrizzazione. Si tratta di un dispositivo innovativo in grado di indurre il processo di rigenerazione tissutale e la disinfezione microbica, riuscendo a curare ferite che non guariscono mediante le cure usuali.

«Le ferite difficili da rimarginare – spiega il dr. Salvatore Senese che, con il dr. Mario Santoro, ha fortemente voluto l’introduzione di tale tecnologia – rappresentano una sfida per i medici. PlasmaCare è un innovativo dispositivo medico per la disinfezione di ulcere e ferite infette in grado di stimolare il processo di rigenerazione e, quindi, la guarigione delle lesioni difficili. Tale metodica si avvale del plasma freddo, fortemente efficace nel ridurre la carica batterica, anche di germi multiresistenti».

Il plasma freddo a pressione atmosferica (CAP) è un mix di elettroni, ioni, specie reattive, radiazioni UV e calore capace di uccidere batteri, spore, funghi, virus e biopellicole, mediante la formazione di micropori nella membrana cellulare dei microorganismi e con la conseguente distruzione del loro DNA tramite ossidazione. Allo stesso tempo, le cellule eucariotiche umane sono al sicuro da tali effetti in quanto il DNA è protetto dalla membrana nucleare cellulare.

Tale tecnologia per la disinfezione delle ferite è, dunque, una tecnologia antimicrobica innovativa e funge da alternativa agli antisettici topici e agli antibiotici.

«Il trattamento con PlasmaCare è indolore e dura un solo minuto, – specificano Senese e Santoro, cardiovascolari della “San Michele” – e permette al paziente di ritrovare la serenità e di sconfiggere il dolore in poche sedute».

Il servizio è affidato ad esperti infermieri, coordinati dal caposala Umberto della Valle, che assicurano un’assistenza personalizzata, professionale e di grande qualità.