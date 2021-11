Pompei Centrale, non solo pizza ma vari segmenti di ristorazione

Dalle famiglie Fortunato e D’Ambrosio l’idea di rivoluzionare una zona in abbandono

Un ex scalo ferroviario che risale al settecento. Al suo interno, in tufo, legno e piperno, l’arredo è in perfetto stile industrial, con una stupenda cantina visibile dalla sala. Di fronte, il parcheggio Metropark nel cuore di Pompei. Signore e signori, benvenuti a “Pompei Centrale”, regno gourmet non solo per i pizza addicted ma anche per gli amanti dei primi e dei secondi a base di carne. Ad accogliervi troverete uno dei soci, Luigi D’Ambrosio, in compagnia dei referenti di sala Giuseppe Fortunato e Cristiana D’Ambrosio. A sfornare le pizze ci pensano le abili mani di Catello Di Martino, a preparare piatti che vi faranno leccare i baffi ci pensa, invece, lo chef Julio Gallotti.

https://www.pompeicentrale.it/about-us

Il mondo della pizza

La caratteristica principale delle pizze di “Pompei Centrale” è l’impasto biga, messo a lievitare per trentasei ore: il risultato è un prodotto contemporaneo, che innova la tradizione, con un bordo molto ben evidenziato. Per quanto riguarda gli ingredienti, si privilegiano prodotti del territorio, come il pomodoro bio, tra cui il San Marzano, presente in tutte le pizze rosse, la mozzarella di Bufala Campana Dop e il peperone crusco. Catello sperimenta nuovi abbinamenti e possiamo affermare senza ombra di dubbio che si tratta di abbinamenti inediti perfettamente riusciti. Come quelli della pizza top del locale, una bianca con base di fiordilatte abbinata a un formaggio erborinato di bufala, miele, nocciole tostate di Giffoni e funghi porcini del territorio. Poi ci sono le due montanare, la classica e la rivisitata. La prima, fritta e poi infornata, è a base di pomodoro, mozzarella e parmigiano, alla seconda, invece, Catello ha voluto inserire un’insalatina di misticanza, la stracciatella fiordilatte, la tartare di Gambero Rosso di Mazara del Vallo e, udite udite, il frutto della passione.

https://www.pompeicentrale.it/about-us

Il mondo della cucina

Naturalmente, in Campania non possono mancare i fritti classici composti da crocché, arancini, timballo con vari tipi di patate, salse e contorni. Un tipo di timballo di pasta da provare è quello con i broccoletti, salsiccione locale affumicato e speziato e il cremoso di provola. Per chi vuole restare sul leggero, può optare per i petti di pollo impanati con i cornflakes serviti assieme a una salsa di yoghurt e lime. Sempre per quanto riguarda i secondi, il cliente può scegliere il peso tra vari tipi di entrecote diversi: quella di scottona, quella di manzetta prussiana, quella di pezzata rossa, quella di galiziana e quella di black campus. C’è anche la carne alla griglia, il misto brace di suino, bovino e manzo che può essere condiviso tra i commensali.

https://www.pompeicentrale.it/propostedelmese

I panini

I panini sono studiati per esaltare i sapori e non coprirli, rispettando ogni singola materia prima di eccelsa qualità. Sapori equilibrati che si fondono nei vari tipi di pane artigianale creati ad hoc. Quattro le selezioni da comporre: scottona, black angus, maiale e pulled pork fatto in casa.

https://www.pompeicentrale.it/propostedelmese

Beverage

Il “Pompei Centrale” propone anche un’ampia selezione di birre artigianali alla spina e in bottiglia, ma anche vini, champagne e prosecchi da abbinare alle varie portate, distillati e cocktail per aperitivi sfiziosi.

Da sapere

Il locale il sabato e la domenica è aperto anche a pranzo. E, poiché la tradizione napoletana del piatto di pasta domenicale deve essere assolutamente rispettata, sono disponibili anche primi piatti il cui menu cambia ogni settimana.

Oltre al sito, c’è anche la pagina Facebook https://it-it.facebook.com/pompeicentrale/