Premio Eccellenza alla 'San Michele' per la “Biblioteca in Clinica”

L'importante riconoscimento è stato assegnato da 'Le Nove Muse' al Teatro Diana di Napoli

Sono stati premiati tanti libri, autori, personalità al Premio Intercontinentale di Arte Letteraria “Le Nove Muse” che, nel corso della serata di premiazione tenutasi sabato 10 giugno al Teatro Diana di Napoli, è riuscita a concentrare alcune fra le più autorevoli voci della letteratura contemporanea, dell'arte, della musica e di tanti altri campi del sapere, al fine di promuovere un dialogo incessante tra cultura e impegno sociale all’interno del tessuto locale e nazionale.

E sono stati premiati anche i libri intesi come supporto terapeutico, la biblioterapia, un approccio volto a migliorare il benessere dei pazienti affetti da diverse patologie attraverso la lettura, o la qualità del tempo che si è costretti a trascorrere durante il ricovero o nelle lunghe attese nei corridoi dell’ospedale.

«Esprimo i miei ringraziamenti per questo Premio importante, anche perché assegna riconoscimenti alle arti letterarie nella loro totalità, persino nell'ambito terapeutico». Così ha esordito Lidia Barletta quando, al Teatro Diana di Napoli, è stata insignita del Premio Eccellenza per il progetto “Biblioteca in Clinica”, nel corso della cerimonia di conferimento del Premio “Le Nove Muse”. Il riconoscimento le è stato attribuito per l'istituzione, nella Sala convegni della Casa di Cura "San Michele" di Maddaloni, in provincia di Caserta, di una tra le primissime biblioteche italiane site all'interno di una struttura sanitaria, a supporto di degenti e loro familiari, di personale medico e paramedico. Sottesa al progetto, ideato e realizzato quasi venti anni fa, l'idea di offrire un servizio di lettura che coincidesse con l'obiettivo di umanizzazione delle cure, centralità della persona, salute intesa nella sua globalità.

«Sono nel settore sanitario – ha continuato Lidia Barletta, responsabile del Laboratorio di Analisi e componente del Consiglio d'Amministrazione della Clinica – e da sempre si pensa alla sanità esclusivamente dal punto di vista medico. Rappresento la Casa di Cura "San Michele" e sicuramente noi come struttura abbiamo teso a investire in professionalità e tecnologie sempre più innovative e avanzate, però non abbiamo mai trascurato l'umanizzazione delle cure, intesa come impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostico-erapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica. Questo Premio, dunque, rappresenta il riconoscimento di un progetto della creazione di una biblioteca messa a disposizione dei degenti, o anche dei loro familiari e accompagnatori, per dar loro la possibilità di trascorrere in maniera più gradevole situazioni che spesso non sono tali. Abbiamo inoltre organizzato altri eventi non solo prettamente scientifici; abbiamo presentato libri anche di storia, di poesia, saggi, romanzi... insomma, ci sono stati momenti differenti e diversificati per una struttura di taglio medico-santario, con l'intento di rendere i luoghi di assistenza più accoglienti e senza dolore. Sono certa che questa visione sia condivisa da tutti voi». A partire da Aristotele, convinto che la letteratura fosse in grado di guarire le persone, e dagli antichi romani, i quali riconobbero l’esistenza di un rapporto tra medicina e lettura.