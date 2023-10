CONGRESSO IL 21 OTTOBRE NELLA SALA CONVEGNI DELLA CASA DI CURA DI MADDALONI

Proctologia: le innovazioni diagnostiche e chirurgiche più avanzate

Alla “San Michele” Ecografia tridimensionale endoanale e Manometria anorettale ad alta risoluzione 3D per le patologie colorettali

Sabato 21 ottobre 2023 si terrà presso la Casa di Cura “San Michele” il congresso “Aggiornamento in Proctologia: la diagnostica e la clinica chirurgica”, convegno di aggiornamento perché negli ultimi anni la proctologia si è evoluta in una raffinata super-specializzazione, usufruendo dello sviluppo tecnologico sia in ambito diagnostico che terapeutico. Ciò ha portato una sempre maggiore diffusione di preziose tecniche diagnostiche quali l’ecografia tridimensionale endoanale e la manometria ano rettale ad alta risoluzione 3D. «Metodiche – come spiega il dottor Lucio Delli Veneri, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale e responsabile scientifico del convegno – largamente applicate presso la “San Michele” per le patologie anorettali sia benigne che neoplastiche. D’altronde la Casa di Cura di Maddaloni è inserita nella Rete Oncologica Campana per i tumori del colon-retto».

L’équipe chirurgica della Clinica – composta da Giuseppe Barletta, Stefano Capasso, Graziella Izzo, Salvatore Napolitano – si giova di esperti rinomati quali il dottor Alfonso Alderisio e si avvale, altresì, della diagnostica con risonanza magnetica nucleare ed endoscopica di ultima generazione.

Se da un lato i continui progressi scientifici e tecnologici in Proctologia hanno permesso una miglior comprensione delle molteplici patologie che interessano tale branca, dall’altro hanno offerto mezzi evoluti con cui eseguire fini diagnosi strumentali e delicati interventi chirurgici riparativi. Ne consegue una costante attenzione, presso la struttura sanitaria di Maddaloni, alle esigenze del paziente unita a tecnologie di ultima generazione nell’ambito della colonproctologia e all’adozione di procedure diagnostiche e chirurgiche più avanzate per le patologie colorettali.

Crescenzio Barletta e Lucio Delle Veneri

ll percorso assistenziale del paziente proctologico, partendo dalla sua presa in carico fino alla sua dimissione, viene ottimizzato mediante un percorso strutturato in grado di orientare il personale, sanitario e non, sia sulle opzioni diagnostico-terapeutiche attualmente disponibili, sia sulle tecniche chirurgiche tradizionali e moderne.

La costante collaborazione interdisciplinare tra le varie strutture della “San Michele” riesce a far fronte alla complessità del percorso diagnostico-terapeutico del paziente proctologico. Gli interventi chirurgici sono eseguiti con le metodiche più recenti con particolare riguardo all’uso delle più avanzate tecnologie e alle tecniche mini-invasive e laparoscopiche.

Giuseppe Barletta, responsabile del servizio di Endoscopia