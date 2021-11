PwC Business Services Srl (PwC) e GJordan: siglato un accordo per la formazione dei giovani professionisti di PwC in ambito Sap

La GJordan programma un’ Accademy Sap rivolta ai giovani professionisti di PwC offrendo loro l’opportunità di sviluppare competenze chiave per entrare nel mondo del lavoro.

PwC, leader globale nei servizi consulenziali e strategici, e Gauss Jordan, società di consulenza e formazione specializzata, hanno recentemente siglato un accordo per un'attività di formazione per lo sviluppo professionale dei giovani professionisti di PwC con il principale obiettivo di formare le figure più richieste sul mercato in ambito SAP e per aiutare loro a inserirsi nel mondo del lavoro.

Il Network PwC supporta i clienti nei progetti di trasformazione tecnologica con l’assistenza in tutte le fasi relative all’implementazione di Sistemi Informativi: dall’analisi dei processi di business fino alla realizzazione delle soluzioni tecnologiche e supporto alle aziende nelle loro iniziative di trasformazione digitale sfruttando le migliori tecnologie SAP con vantaggi in termini di tempi, costi, produttività e risultati.

GJordan, con il suo team di tutor professionali, si conferma tra le migliori scuole per corsi Sap. La competenza e la professionalità dei tutor fanno la differenza per una formazione SAP rivolta ai giovani per l’inserimento mondo del lavoro.

“E’ una grande soddisfazione per il nostro team GJordan”. – dichiara Mattia Della Rossa, Ceo della Gauss Jordan. – “Abbiamo ufficializzato l’importante sinergia con PwC Business Services , che rappresenta uno dei player di rilievo in Italia per consulenza e soluzioni digitali alle aziende. Sarà programmata una Accademy Sap per garantire ai nuovi assunti in PwC una valida formazione sui moduli principali di Sap"