Alla Casa di cura “San Michele” il braccio robotico è un assistente altamente preciso per il chirurgo

Parla il dr Virgilio Barletta: “Rappresenta, una svolta nel trattamento delle patologie artrosiche o di danno cartilagineo”

Chirurgia e ingegneria sono sempre più connesse. Metodologie e tecnologie dell’ingegneria per la soluzione di patologie e di problematiche medico-biologiche sono ormai largamente usate dalla chirurgia. In ortopedia, per esempio, la chirurgia robotica viene comunemente utilizzata per una serie di procedure, rivoluzionando così il campo grazie a interventi precisi, personalizzati e meno invasivi.

Sono anni ormai che il dr. Virgilio Barletta, responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni (Caserta) –coadiuvato dalla sua équipe medica, formata dai dottori Mariano Borrelli, Giovanni Di Vico, Rosario Francesco Frasso, Andrea Merola, Arrigo Narducci, Antonio Pagnano – offre innovative possibilità di trattamento con un approccio avanzato e con strumenti in continua evoluzione. Il giono 8 settembre scorso, il dr. Virgilio Barletta ha organizzato l’annuale congresso a Napoli, presso l’Hotel Royal Continental, dal titolo “CHIRURGIA PROTESICA DEL GINOCCHIO: robotica e tecniche di allineamento”. L’evento, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti regionali e nazionali sul tema, ha riscosso particolare successo tra i colleghi ortopedici.

Dr. Virgilio Barletta

Ma come viene utilizzata la chirurgia robotica in ortopedia?

«I robot – spiega il dr. Barletta, – assistono i chirurghi prima nel pianificare e poi nell’eseguire interventi chirurgici complessi, garantendo la massima precisione, dandone riscontro in tempo reale. Agiscono, in pratica, come assistenti altamente precisi per il chirurgo, minimizzando l’errore umano e migliorando i risultati clinici e conseguentemente la qualità di vita dei pazienti»



Quali sono i principali vantaggi?

«In ortopedia la chirurgia robotica è particolarmente vantaggiosa per interventi complessi, come la sostituzione protesica dell’anca o del ginocchio. Questi interventi richiedono una precisa preparazione ossea, un accurato posizionamento degli impianti e un allineamento corretto dell’arto in tutti i tre piani dello spazio. La Casa di cura di Maddaloni è stata la prima nel Sud Italia a utilizzare il nuovo sistema robotico nella chirurgia protesica di ginocchio, Rosa Knee, che favorisce il posizionamento ottimale della protesi. Attraverso l’uso di braccio robotico il chirurgo ortopedico può ottenere un posizionamento più esatto degli impianti, riducendo l’usura e migliorando la stabilità a lungo termine dell’articolazione sostituita. Nel dettaglio, la chirurgia robotica nella protesica del ginocchio combina l’uso di avanzati sensori e algoritmi di intelligenza artificiale, che assistono l’ortopedico durante l’intervento, garantendo così una maggior precisione e un posizionamento anatomico delle componenti».

La chirurgia robotica rappresenta, dunque, una svolta nel trattamento delle patologie artrosiche o di danno cartilagineo?

«Poiché la chirurgia robotica permette di effettuare tagli ossei più precisi, di conseguenza riduce il danno ai tessuti circostanti, le perdite ematiche, accelerando così il processo di recupero postoperatorio. Questo si traduce potenzialmente in un periodo di degenza più breve, minori complicazioni a breve e lungo termine e, in ultima analisi un ritorno più rapido alle normali attività quotidiane per i pazienti. Questa tecnologia offre, perciò, una serie di benefici significativi, sia perché è possibile personalizzare e adattare il trattamento in base al fenotipo del paziente, sia perché permette di avere un riscontro oggettivo e accurato di quanto pianificato e realizzato, grazie alla presenza di sensori in grado di elaborare in tempo reale l’anatomia e di valutare la stabiltià articolare».