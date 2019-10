Scheda Evento: VE.BO. Vetrina della Bomboniera

Napoli, 4 - 7 ottobre 2019 – Mostra d’Oltremare

Denominazione: VE.BO. Vetrina della Bomboniera



Settore merceologico: Industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore della Bomboniera, Articolo da Regalo, Argento, Complementi d’Arredo



Data: 4 - 7 ottobre 2019



Luogo: Mostra d’Oltremare di Napoli



Area espositiva: Padiglioni 1.2.3.3B.4.5.6 per un totale 28.600 mq



Organizzazione: Vebo Fiera srl Espositori : 240



Ingresso: per operatori di settore (business to business)



Orari:

venerdì e sabato ore 9.00/19.00

domenica ore 9.00/20.00

lunedì ore 9.00/15.30

Dati ultime edizioni:

2015: espositori 242, aziende registrate 9.762, ingressi registrati 21.492

2016: espositori 244, aziende registrate 9.991, ingressi registrati 22.062

2017: espositori 234, aziende registrate 10.058, ingressi registrati 22.351

2018: espositori 247, aziende registrate 11.512, ingressi registrati 25.014

Eventi collaterali: Venerdì 4 ottobre ore 17.30 – pres. Associazione AIRB (padiglione 2, Sala seminari) Sabato 5 ottobre ore 16.00 - consegna Vebo Award (padiglione 2, Sala seminari)



Collegamenti Napoli: Convenzioni con linee di navigazioni per la Sicilia. Treni e Aerei da/per Napoli



Trasporti per Fiera: Bus-navetta da/per Aeroporto e da/per Porto di Napoli da/per Stazione Centrale



Servizi accoglienza: Intrattenimento bambini con animazione, reception, guardaroba, traduttrici, deposito bagagli, hostess, bancomat, parcheggio, bar, ristoranti, self service.



Sito Internet e Mail: www.vebofiera.com info@vebofiera.com



Per informazioni: Segreteria VEBO Tel. 081 711 1861 Fax 081 711 8833 : Venerdì 4 ottobre ore 17.30 – pres. Associazione AIRB (padiglione 2, Sala seminari) Sabato 5 ottobre ore 16.00 - consegna Vebo Award (padiglione 2, Sala seminari): Convenzioni con linee di navigazioni per la Sicilia. Treni e Aerei da/per Napoli: Bus-navetta da/per Aeroporto e da/per Porto di Napoli da/per Stazione Centrale: Intrattenimento bambini con animazione, reception, guardaroba, traduttrici, deposito bagagli, hostess, bancomat, parcheggio, bar, ristoranti, self service.: Segreteria VEBO Tel. 081 711 1861 Fax 081 711 8833 info@vebofiera.com

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA