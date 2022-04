Traslochi impeccabili con il team di Puteoli Rent

L'azienda mette in gioco la sua grande esperienza

Attenzione al cliente fino in fondo

Le case che abitiamo sono piene dei ricordi di una vita; per questo, quando dobbiamo affrontare un trasloco, è bene affidarsi a mani esperte. Puteoli Rent vanta una ventennale esperienza nel settore, come emerge dall'intervista realizzata con il titolare, Rocco Gervasio: "E' dal 2001 che operiamo in questo ambito; attualmente, Puteoli traslochi rent srl ha la sua sede operativa a Villaricca di Napoli, ma lavora su tutto il territorio nazionale e anche all'estero".

Versatilità e adattamento sono le parole chiave che caratterizzano il lavoro dell'azienda: "Ci occupiamo di traslochi di abitazioni civili, uffici e fabbriche, mettendo a disposizione il nostro deposito se il cliente non ha la possibilità immediata di collocare i suoi effetti personali nella nuova abitazione. Con gli anni, inoltre, abbiamo implementato il servizio di noleggio elevatori, piattaforme aeree, furgone e autovetture".

Fare la differenza in questo settore significa, come rivela il sig. Gervasio, avere cura del cliente fino in fondo: "La nostra strategia non è quella dell'offerta speciale per attrarre persone, ma puntare sulla qualità, su un efficiente servizio di post-assistenza che si occupa di chiamare il cliente dopo il trasloco per verificare che tutto sia andato per il meglio".

Assicurare alti standard qualitativi impone l'avvalersi di collaboratori validi e metodi impeccabili. "Il nostro personale è altamente specializzato; usiamo inoltre imballaggi personalizzati, profili in pvc per proteggere gli angoli e impacchettiamo tutto dalla A alla Z, lavori che eseguiamo l'ultimo giorno in modo da arrecare il minimo disagio al cliente. Inoltre la nostra metodologia, decisamente non comune nella concorrenza, si avvale dell'utilizzo di un contenitore di alluminio per proteggere il materiale particolarmente fragile".