Una storia che prosegue nel segno della qualità

Sabato 9 aprile l'inaugurazione della nuova sede commerciale

Socom Nuova, Concessionaria IVECO e PIAGGIO

Napoli, anno 1962. Nel periodo del pieno boom economico, in Via Argine 504, Giovani Battista Valiante fonda Socom, concessionaria OM. L’Italia sta cambiando pelle, alle prese con la sua repentina rivoluzione industriale. Il settore dei trasporti è in forte ascesa: occorre movimentare merci e persone e Giovanni Battista coglie subito l’opportunità di inserirsi in un mercato che può offrire soluzioni sempre più innovative, anche in un futuro a lungo termine. Infatti Socom Nuova cresce, fino a diventare, nel 1975, concessionaria IVECO. Un altro importante traguardo viene raggiunto nel 2009, quando l’azienda ottiene l’esclusiva IVECO Bus in Campania, fornendo, anche adesso, autobus alla Regione, oltre a scuolabus, minibus e bus turistici. Il percorso di espansione prosegue nel 2021 con il mandato Ok Trucks per la vendita dei veicoli seminuovi certificati Iveco ed il mandato Piaggio Commercial per le province di Avellino, Benevento e Caserta. 1.000 i metri quadrati di superficie della sede operativa di Socom Nuova, di cui più di 3000 sono destinati ad accogliere gli uffici, l’officina specializzata e il magazzino di ricambi originali. Certificata UNI EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO 14001/2015, nel 2018 la società si è dotata di un Codice Etico e ha ottenuto il Rating di Legalità con un punteggio pari a ★★++ (il numero massimo di stelle è pari a tre). Altra novità in Socom Nuova: l’inaugurazione, il prossimo sabato 9 aprile dalle ore 10.00 alle ore 17.00, della nuova sede commerciale, ubicata a Volla in Via Palazziello Snc Centro CAV, con cinque uffici dedicati alla vendita, due aree espositive interne e il piazzale con i veicoli in pronta consegna. Fiore all’occhiello del nuovo punto vendita, la sala multimediale, un vero e proprio spazio interattivo per lo svolgimento dei percorsi formazione. La sede di Volla nasce per garantire un servizio di prossimità alla propria clientela che in ogni momento, in modo rapido e professionale, potrà ricevere una consulenza per l’acquisto del veicolo più in linea con le proprie esigenze.

BOX

Servizi evoluti

in primo piano

Alla guida di Socom Nuova oggi si trova Michele Valiante, figlio del fondatore Giovanni Battista. Entrato in azienda nel 1999, il nuovo amministratore delegato decide di adottare un approccio moderno al lavoro del concessionario. “Ho deciso di concentrarmi maggiormente – dichiara Michele Valiante, AD di Socom Nuova – sulla fornitura di servizi, perché non è più sufficiente, nel mercato odierno, presentarci solamente come un puro e semplice venditore di veicoli. La digitalizzazione dei processi interni è diventata un elemento fondamentale che ci contraddistingue sul territorio, come la contrattualistica, il customer relationship management, la logistica integrata, e soprattutto, le informazioni che vengono date ai clienti in tempo reale sulla manutenzione predittiva del veicolo. In questo caso vengono utilizzati tool e tecniche di monitoraggio per individuare eventuali anomalie e/o malfunzionamenti prima dell’insorgere di un qualsiasi problema. Si tratta di una modalità nuova, resa possibile dalla trasformazione digitale”. Una trasformazione che è alla base della nuova gamma DAILY e IVECO S-WAY, veicoli connessi che consentono all’autista, attraverso il servizio IVECO DRIVER-PAL basato sulla tecnologia AMAZON ALEXA, di ricevere informazioni utili in tempo reale e di essere sempre in contatto con il gestore della flotta, con gli specialisti dell’assistenza IVECO e con i concessionari. Non solo servizi, quindi, ma anche soluzioni studiate ad hoc per ogni cliente. Oltre alla riparazione e alla gamma di ricambi originali IVECO e Piaggio Commercial, Socom Nuova, attraverso la collaborazione con partner specializzati, si occupa infatti anche della consulenza per la scelta di allestimenti come cassoni per autocarri, fissi, ribaltabili e centinati, di gru e di furgoni isotermici, coibentazioni, gruppi frigo e sponde idrauliche. Sul sito www.socomnuova.com è possibile anche visionare la sezione dedicata alle promozioni in corso e quella relativa ai ricambi originali dove si può sempre trovare qualcosa di interessante nello stock. La pagina Facebook, continuamente aggiornata, è https://it-it.facebook.com/SOCOMNUOVA/.