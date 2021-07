UNION GAS E LUCE: L’AZIENDA CAMPANA LEADER NEL SETTORE GAS E LUCE

Union Gas e Luce S.P.A. nasce nel 2005 dall’impegno di una famiglia di imprenditori già attivi nel settore fin dal 1960. Da azienda a carattere familiare, in 16 anni la Union Gas e Luce si è trasformata in un’azienda leader nel settore della vendita del gas metano e dell’energia elettrica, che ad oggi copre un’importante fetta di mercato. Dalle origini campane si è estesa infatti all’intero territorio nazionale vantando ad oggi oltre 70.000 clienti.

6 fondatori, 16 anni di attività, 340 risorse, 64 punti di consulenza, sono i numeri che rappresentano la crescita costante e i progetti ambiziosi di questa azienda che ha sempre posto al centro della propria strategia una grande attenzione nei confronti dei bisogni dei clienti, per i quali Union Gas e Luce mette a disposizione professionalità e competenze.

Lavoro di squadra, impegno, trasparenza ed ambizione hanno fatto sì che nel corso degli anni l’azienda raggiungesse importanti traguardi e riconoscimenti.

Si è aggiudicata infatti un posto nella speciale graduatoria “Leader della crescita” elaborata da Il Sole 24 Ore, piazzandosi tra le prime 20 società italiane con il maggior tasso di crescita del fatturato nel triennio 2016/2019, grazie ad un fatturato che è passato dai 17.913 M€ del 2016 ai 55.943 M€ del 2019, con un tasso di crescita annuo del +46,16%.

Sempre nel 2020, il Financial Times inserisce Union Gas e Luce nella classifica delle 1000 aziende con il più alto tasso di crescita in Europa (Fastest Growing Companies).

A dicembre 2020 arriva un altro importante riconoscimento da parte della Cerved Rating Agency, che per il secondo anno consecutivo ha confermato ad Union Gas il rating B1.2, che fa riferimento all’affidabilità finanziaria dell’azienda nell’ambito del settore energetico e del settore creditizio.

Un ulteriore ed importante tassello nel percorso di crescita di un’azienda che ha raggiunto questo obiettivo anche grazie al lavoro di squadra che da sempre rappresenta il punto di forza della Union.

Fin dalla fondazione, impegnata anche nel settore sociale e della solidarietà, Union Gas e Luce è da anni al fianco della Fondazione AIRC e di Telethon in diverse attività e progetti, tra i quali il Centro Clinico Nemo di Napoli, il più grande d’Italia, ubicato presso l’ospedale Monaldi. Union ha infatti “adottato” una delle 23 stanze riservate a pazienti affetti da malattie neuromuscolari e le loro famiglie che vivono situazioni difficili di disagio e sofferenza.

Ultimo nato in tema di solidarietà è il progetto “Union Hope” con il quale Union ha creato una rete di sostegno per fornire generi alimentari di prima necessità a circa 1500 famiglie in difficoltà, avvalendosi della collaborazione di varie associazioni no profit del territorio campano. Il motto dell’azienda è infatti “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.