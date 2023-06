Urologia al Santobono, c'è il Laser mini-invasivo

Quando c’è curare i bambini ogni passo in avanti è qualcosa che fa bene alla salute ed anche al cuore. Ed in questo senso il Santobono di Napoli è sempre all’avanguardia, fornendo risposte concrete ed allo stesso tempo quanto meno invasive possibili. È il caso, stavolta, del reparto di Urologia Pediatrica diretto dal dottor Giovanni Di Iorio, che spiega il funzionamento, l’efficienza e l’importanza del nuovo laser utilizzato per gli interventi sui piccoli pazienti.

Dottore, ci spieghi cosa cambia con questo laser per i piccoli pazienti…

«È un laser di ultimissima generazione molto funzionale. Oltre ad essere un laser importante per la calcolosi viene utilizzato con grande successo negli interventi chirurgici. Lo possiamo adoperare per operare i tumori, nelle resezioni in particolari patologie dell’uretra. Si tratta di interventi prima molto invasivi che adesso lasciano una ferita pari ad un’ernia inguinale».

Un grande risultato per i pazienti del Santobono...

«Sotto questo aspetto siamo sempre sulla cresta dell’onda, in particolare io tengo e non poco ad affrontare queste patologie con gli strumenti migliori a disposizione. Il Santobono è deve continuare ad essere un centro specializzato, facendo alta chirurgia in maniera mini-invasiva. Del resto in tutta Italia siamo stati i primi a adoperare i laser già cinque anni fa per gli interventi di urologia, e adesso abbiamo ulteriormente implementato».

Ha già avuto modo di operare piccoli pazienti con questo laser? E con quali risultati?

«Lo abbiamo fatto e con esiti molto soddisfacenti. Il nostro obiettivo è intervenire ammorbidendo la sofferenza, ed in questo il laser è fondamentale. Con questo sistema i tempi di degenza vengono ridotti al minimo, così come i dolori post-operatori. Inoltre prima c’era il rischio di incidere sui muscoli portando ad alcune debolezze dell’apparato nella crescita, mentre da oggi questo effetto non esisterà più. Del resto con il nuovo laser abbiamo già sperimentato di poter togliere anche grosse masse tumorali con tagli minimi e senza avere sanguinamenti. Dunque, le complicanze di questo tipo sono del tutto eliminate. Utilissimo è anche l’utilizzo per le biopsie renali. Fino a poco fa operavamo con il classico taglietto, asportando un pezzettino della massa, adesso basta veramente una semplice punturina».

Naturalmente vanno benissimo le tecnologie, ma occorrono anche le competenze...

«Ovviamente sì, ed al Santobono le abbiamo eccome. Prima di utilizzare i laser bisogna fare un lungo training imparando dai migliori. Il nostro ospedale si muove tanto ed investe sulla salute dei piccoli pazienti e con questa disponibilità riusciamo a dare il meglio. Ad esempio, io che ho avuto esperienze di lavoro a Milano, posso affermare che al Santobono si fa molto di più sotto il profilo degli investimenti e l’acquisizione di nuove tecnologie».

Prof. Giovanni Di Iorio

Il laser al Tullio ibrido è di ultima generazione e accoppia all'energia pulsata, utile per la calcolosi delle vie urinarie, anche l'energia continua, diventando un vero e proprio bisturi precisissimo che riesce a tagliare i parenchimi azzerando il rischio di sanguinamento. Molto utile quindi per la scissione di tumori o per importanti malformazioni. Inoltre, avendo un taglio di 0,01 micron riduce sia la possibilità di poter creare danni, ma soprattutto la procedura è sempre sotto il massimo controllo dell'operatore.