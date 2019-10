In fiera si assegneranno i premi alle aziende espositrici, dei settori bomboniera, regalo e casa, per le migliori collezioni 2020. Presidente di Giuria Roberto Alessi

Napoli, 4 - 7 ottobre 2019 – La quinta edizione dei Vebo Award, i riconoscimenti speciali assegnati alle aziende presenti all’esposizione internazionale di Napoli per le migliori collezioni 2020, si allineano ed identificano alla filosofia del salone Vebo voluta dal nuovo presidente Marco Paulillo. Così come accaduto per il resto della fiera BtoB, conservando l’imprintig desiderata da suo padre Luciano, anche i Vebo Award si sono trasformati, adeguandosi alle richieste di un pubblico sempre più giovane. L’attenzione alle nuove figure professionali del settore, come le wedding planner, le influencer, le designer, le fashion blogger e tante altre, hanno reso un’ulteriore evoluzione a questo appuntamento di riferimento per il settore e per tutti gli operatori. La bellezza estetica, i materiali usati, i colori di tendenza e soprattutto le forme innovative saranno i canoni base della valutazione di una giuria particolare che non avrà, al suo interno, solo giornalisti del settore, ma bensì nuovi personaggi che sono oramai punto di riferimento delle tendenze per l’acquisto. Presidente di giuria sarà il direttore del miglior rotocalco nazionale che coniuga settimanalmente questi aspetti, Roberto Alessi. Sarà infatti proprio Novella 2000 ad ospitare le pagine dei vincitori dei Vebo Award 2019 ed a promuovere le collezioni dei settori: bomboniera, regalo e casa presenti al salone internazionale Vebo.



La giuria

Selezionate con cura, valutate con attenzione e soprattutto considerate veri punti di riferimento del mondo Social e Internet, le nuove giurate garantiscono un valore aggiunto ai Vebo Award 2019. Unica giornalista, vera decana del settore ed esperta conoscitrice del segmento, la direttrice di Casa Stile, Laura Tarroni. La signora dello style, come la definiscono negli ambienti milanesi, da anni è presente a questo tributo che ritiene determinante per capire le tendenze del prossimo anno e soprattutto le realtà che si troveranno nei negozi. Modella, influencer ed oggi fashion blogger, Teresanna Pugliese, è un’altra giurata che dall’alto dei suoi oltre 700mila followers, visionerà e giudicherà le collezioni in esposizione al Vebo. Il “potere” del suo personaggio nel mondo social garantirà anche una visione globale al mondo dei giovani che la seguono con attenzione. Terza figura di spicco della giuria degli Award è quella della wedding planner. Una professione completamente integrata nel panorama degli eventi, dai matrimoni ai battesimi, passando anche dai party dei 18 anni a quelli di laurea. Elisa Barretta, laureata in scienze della comunicazione alla Sapienza di Roma, specializzata poi nel settore del marketing territoriale e ufficio stampa per una grande società, è dal dieci anni co-founder e manager della WEA Academy per la formazione nel settore del wedding in tutta Italia.



Gli Award al Vebo 2019

Grazie ai voti della giuria, sabato 5 alle ore 16.00 in area congressi all’interno del padiglione 2 (stand 239), sarà possibile conoscere le nove aziende candidate ai Vebo Award 2019. Tre le categorie in gara, bomboniera, regalo e casa, per le aziende espositrici che conosceranno il nome dei vincitori dopo l’analisi dei voti espressi dalla giuria. Ogni giurato esprimerà un trittico di nomi, per ogni segmento produttivo, e la somma dei voti designerà il vincitore di ogni categoria. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, consegnerà personalmente il premio ai vincitori ma anche ai secondi e terzi classificati. In palio, oltre il riconoscimento di miglio collezione del 2020, anche uno sconto in euro del 10% sullo spazio espositivo che l’azienda prenderà per l’anno 2020, e un’ampia campagna di comunicazione sui media specializzati ed un servizio di una pagina per ciascun vincitore sulle testate Novella 2000 (uscita 16 ottobre) e Novella Spose (uscita 18 ottobre).

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA