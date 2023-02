Vincenzo Vermiglio, titolare della MV Tech che da tre anni ha sposato un nuovo affascinante progetto:

«I nostri battelli pneumatici pronti a stupire al Salone Nazionale della Nautica alla Mostra d’Oltremare»

Garantire il massimo della sicurezza, creando uno splendido connubio che risalti efficienza ed estetica. Una miscela vincente, studiata e la- vorata nei dettagli dalla MV Tech srl di Vincenzo Vermiglio che si è immersa, anima e corpo, negli ultimi tre anni in questo nuovo ed esaltante pro- getto di un’azienda che da più di 20 anni si occupa di importa- zione e distribuzione di diverse tipologie di prodotti. Una nuova sfida che ha un nome: Aqvaboats. E dalle parole di Vincenzo Vermiglio si può subito intuire con quanta professionalità è stata affrontata questa nuova sfida: «Di recente abbiamo affidato al know-how della nostra azienda il progetto Aqvaboats, che si dedica alla progettazione e alla produzione di battelli pneumatici, quelli che comune mente usiamo chiamare gommoni. Parliamo di battelli, i nostri, che vengono prodotti in Cina sotto la supervisione del controllo qualità di nostri collaboratori italiani presenti sul territorio». Una nuova frontiera, per un progetto che dura da tre anni per la MV Tech srl sita a Napoli, precisamente Poggiomarino in via Sandro Pertini.

UN PRODOTTO INTERNAZIONALE

Un’azienda che nel corso del tempo è riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta protagonista sul mercato, dunque, scende in campo con un progetto che mira ad offrire un prodotto di altissima qualità assemblato in Cina: «Parliamo - spiega Vincenzo Vermiglio - della nazione più ricca e potente in termini commerciali, che ha saputo darci un grande riscontro di qualità. Abbiamo fatto delle richieste specifiche e tutto è sci- volato per il verso giusto».

Aqvaboats, infatti, è sì prodotto in Cina ma il prodotto finale lo si può tranquillamente definire come internazionale. Basti pensare a tutti i materiali di assoluto prestigio utilizzati per la crea- zione dei battelli pneumatici, come racconta lo stesso Vermiglio: «L’obiettivo, raggiunto, era quello di creare un prodotto di altissima qualità strutturato attraverso idee e materiali di altissima qualità». E per essere precisi, ecco qualche esempio:

«Per la realizzazione dei tubo- lari in neoprene ci siamo affidati alla Orca Pennel & Flipo, un’azienda olandese, e mi piace sottolineare sempre in merito alla specifica del materiale che la sigla 866-1670 dtex perché tutti i migliori cantieri che si occupano di battelli pneumatici utilizzano questa tipologia». E ancora: «Per quanto riguarda i collanti possiamo contare su quelli tedeschi della Henkel – Loctite, mentre per la resina su quella della statunitense Gelcoat Ashland. Venendo alle valvole di sicurezza e di gonfiaggio, tutti i materiali usati sono della inglese Leafield Marine. Insomma, tornando al discorso del Made in China, possiamo notare come si tratti di un prodotto lavorato in Cina, un’eccellenza nelle lavora- zioni all’avanguardia, e utilizzando una gamma di pro- dotti di aziende leader nel proprio settore che arrivano da tutto il mondo. Non tutte le aziende che producono battelli, anche top di settore, utilizzano questi materiali. Definirei Aqvaboats un prodotto, a ragion veduta, internazionale e dall’altissimo valore qualitativo pensando anche che l’assemblaggio del battello, la realizzazione dell’impianto elettrico e l’installazione dei motori avviene in Italia, nei nostri stabilimenti di Poggiomarino».

LEGGEREZZA, RESISTENZA E FLESSIBILITÀ

Un prodotto internazionale non solo nella manodopera qualificata e negli strumenti, ma anche giunto in essere attraverso la progettazione delle carene affidate a un team di ingegneri di nazionalità americana, utilizzando la tecnica della realizzazione della carena dell’infusione della resina. A differenza della lavorazione tradizionale, in cui la resina viene distribuita a mano con rulli e pennelli, con l’infusione la resina viene iniettata negli strati di laminato utilizzando delle pompe, grazie alle quali l’aria viene aspirata e così la resina, occupando il vuoto che si è creato, viene distribuita diretta- mente nei laminati in maniera impeccabile. «Questo - spiega ancora Vincenzo Vermiglio - a differenza di quella fatta con rulli e pennelli, permette dei vantaggi che sono un vero e proprio plus. In primis mi riferisco alla stratificazione del laminato impeccabile per tutta la sua superficie, questo significa poi avere una carena più sottile, leggera, più resistente e molto più performante rispetto alle classiche. In questo modo il battello è più leggero e permette l’installazione di motori con meno cavalli, meno potenza, che portano sia un risparmio economico immediato nell’acquisto del motore stesso, ma anche nel tempo pensando che questo stesso motore non consumerà tanto carburante. In- somma, un vantaggio in termini assoluti». In sintesi: leggerezza, resistenza e flessibilità.

AL “NAUTICSUD”

Al prossimo Salone Nazionale della Nautica ci sarà anche Aqvaboats con due nuovi battelli pneumatici assolutamente al- l’avanguardia e che, stando alle parole dello stesso Vermiglio, stupiranno alla 49ª edizione del NauticSud. «Ci saremo, al padiglione 4 nello stand 406 con due battelli, con il Luxrib 22 e Luxrib 19 dove il numero indica i piedi, la lunghezza. Come già detto, si tratta di balletti “globali”, realizzati in Cina ma con materiali di alto pregio. Si tratta di battelli che per quanto risaltino all’occhio per l’estetica e a riguardo mi piace sottolineare - analizza Vincenzo Vermiglio - il fatto che per Aqvaboats ci siamo affidati ad un ingegnere americano proprio per cercare di combinare al meglio bellezza ed efficacia, preoccupandoci prima di tutto dell’opera viva, la carena, da realizzare per affrontare al meglio le acque dei nostri mari e mi riferisco soprattutto al Mediterraneo che affronta spesso il maestrale. Proprio conoscendo le condizioni meteomarine delle nostre acque». L’analisi del titolare della MV Tech srl che ha sposato anima e corpo il progetto Aqvaboats, analizza ancora la visione: «Il mio interesse principale si è rivolto proprio alla progettazione della carena assi- curandomi di ottenere le migliori prestazioni, senza però nulla togliere all’estetica del battello. Chi osserva un Aqvaboats, infatti, da subito nota un layout nuovo ed originale. Particolare è il nuovo rollbar, realizzato in alluminio 6061 con doppio tendalino Hard T-Top che può essere tenuto aperto a una velocità massima di 20 nodi. Le due sedute in vetroresina sui tubolari garantiscono il massimo comfort durante la navigazione, poi un’ampia dinette di poppa con la possibilità di tra- sformarla in un confortevole prendisole mediante moduli aggiuntivi». È possibile, infatti, personalizzare un Aqvaboats sia nelle colorazioni sia negli allestimenti per rendere il battello unico ed originale.

IN ITALIA E ALL’ESTERO

Insomma, una vera e propria eccellenza nel settore della nautica: Aqvaboats propone battelli pneumatici “globali” che è possibile visionare anche sul sito www.aqvaboats.com e sulle pagine social Facebook e Instagram. «Il mio obiettivo - conclude Vincenzo Vermiglio - è quello di creare una rete di concessionari Aqvaboats in Italia e all’estero». Insomma, sognare in grande si può e visionando le imbarcazioni è giusto aspettarsi un futuro radioso almeno quanto il presente. Un prodotto “globale” pensando ai materiali di assoluto prestigio utilizzati e alla dedizione di chi ci lavora, dagli ingegneri agli operai specializzati ma sempre partendo dalla passione con la quale Vincenzo Vermiglio ha intrapreso questo percorso giunto già, dopo soli tre anni, ad altissimi livelli e che al prossimo Salone Nazionale della Nautica presenterà due perle della sua flotta pronte a sbalordire gli appassionati. Appuntamento dall’11 al 19 febbraio alla Mostra d’Oltremare di Napoli (padiglione 4 e stand numero 406) per osservare da vicino l’efficienza che sposa l’estetica. Un sogno divenuto realtà.

https://www.aqvaboats.com/

Vincenzo Vermiglio titolare della MV Tech srl