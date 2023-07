Le aperture estive de l’Antica Pizzeria Da Michele all'estero: Malta, Badalona e Ibiza

Dopo le aperture di Taranto e Malta, l’Antica Pizzeria Da Michele apre a Badalona (Barcellona), in Carrer de la Pietat 7, e a Ibiza, in Avenida Pere Matutes Noguera 26, la sua seconda e terza sede spagnola, rispettivamente dal 5 e dal 15 luglio.



La pizzeria di Badalona sorge nel centro, molto vicino all’iconica Calle del Mar, in un locale moderno e antico allo stesso tempo, tra le storiche fotografie della famiglia Condurro.



<<L’Antica Pizzeria Da Michele apre la sua quarantunesima nel mondo, poco dopo Taranto e Malta e prima di Ibiza, in un periodo ricco di inaugurazioni – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. La scelta di Badalona, meta turistica per eccellenza, è legata alla sua natura di città di mare e di montagna insieme, dal clima mite e piacevole, frequentata d’estate, ma anche d’inverno>>.

<< La sede di Badalona sorge in luogo moderno, che riesce a conciliare il nostro desiderio di contemporaneità con lo stile vintage degli ormai famosi tavoli in marmo bianco, che ci caratterizzano in quasi tutte le aperture, e delle tante chicche che, chi ci conosce, si divertirà a scovare anche in questa pizzeria - continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. - Questo sempre accompagnato dalla nostra pizza a ruota di carro, che mantiene le sue caratteristiche nel tempo e sa incontrare i gusti di ogni città in cui arriva>>.



Il menù de l’Antica Pizzeria Da Michele Badalona comprende le pizze della casa madre di Forcella, ovvero marinara, margherita e cosacca, e si arricchisce di altri gusti della tradizione. Ancora, una selezione di antipasti, piatti e dolci della tradizione partenopea, bevande, amaro e caffè.



<< Siamo convinti che il quartiere e la gente di Badalona saranno felici di averci qui, lo abbiamo visto nei mesi in cui eravamo al lavoro: le persone si sono avvicinate al locale in ogni momento, chiedendo quando avremmo aperto – continua Luciano Sasso -. Il nostro obiettivo è quello di fidelizzare gradualmente tutte le persone che ci visitano, per renderli clienti abituali>>.

La pizzeria presenta circa 40 coperti.