Sono Giuseppe e Dino i vincitori del concorso promosso dal Mattino. I due nominativi sono stati estratti manualmente alla presenza di un funzionario camerale o notaio: Giuseppe da Villa san Giovanni e Dino da Tufara potranno dunque partecipare a una crociera settimanale per due persone a scelta, con partenza da Napoli a bordo di MSC Grandiosa, in cabina doppia con balcone. La crociera sarà fruibile tra il 6 aprile 2020 e il 19 ottobre 2020 (previa disponibilità, esclusi i mesi di luglio e agosto). Le spese di trasferta per il raggiungimento del porto di Napoli e tutto quanto non espressamente indicato nella descrizione del premio saranno a carico dei vincitori. © RIPRODUZIONE RISERVATA