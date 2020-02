Le dichiarazioni

UFFICIO STAMPA

Nauticsud è un chiaro esempio di come Napoli e Mostra d’Oltremare possano essere vetrina di appuntamenti di rilevanza internazionale. Un successo fatto di professionisti e appassionati di imbarcazioni e di mare, ma anche di famiglie, curiosi e sognatori. Anche quest’anno il Nauticsud si svilupperà su una vasta area della Mostra d’Oltremare, utilizzando tutti i padiglioni e spazi esterni, compreso il viale delle 28 fontane per un totale di circa 52mila mq espositivi. Un appuntamento imperdibile che continua nella sua crescita e si consolida grazie all’impegno, la professionalità e collaborazione di AFINA con Mostra d’Oltremare.Lanciamo il nostro salone nautico diventato negli anni un punto di riferimento, molto prestigioso, per tutti gli appassionati e per tutti i diportisti. Oramai il Nauticsud si porta dietro una serie di segni più: ogni anno sono in aumento gli espositori, le imbarcazioni e il pubblico. E sono sicura che anche quest’anno i visitatori saranno migliaia, come nelle scorse edizioni. In più riteniamo importante dare una vetrina alle tante forze produttive della città e della nostra regione.Il Nauticsud è una straordinaria mostra espositiva unica in Italia per la sua specificità, quella di dedicare spazio alla vera nautica italiana, quella di tutti, compresa tra i 4 ed i 18 metri. La 47esima edizione, la quinta sotto la gestione di AFINA – Associazione Filiera Italiana della Nautica – segna un momento importante per l’esposizione che ha finalmente raggiunto i fasti che merita, ma questo non è, e non deve essere, un traguardo, ma bensì un punto di partenza. È nostra intenzione, e condivisa con la dirigenza della Mostra d’Oltremare, effettuare un progetto di ulteriore sviluppo del Salone Internazionale Nauticsud per l’affermazione e lo sviluppo nell’intera area del bacino del Mediterraneo. Un piano strategico che, con il supporto di figure professionali internazionali e rapporti istituzionali, che Afina ha nella sua dirigenza, partirà già da quest’anno in vista del prossimo appuntamento del 2021 e che porterà il salone nautico napoletano verso la celebrazione del 50° anno al massimo del proprio valore.- MOB. + 39 339 83.83.413 - e.mail: relazioniesterne@afina.it