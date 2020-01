Napoli apre la stagione fieristica della nautica

Mostra d’Oltremare e AFINA presenteranno il 30 gennaio la 47.ma edizione dell’esposizione nautica internazionale in programma dall’8 al 16 febbraio 2020

NAPOLI, 20 GENNAIO 2020 - Sarà presentata giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 11.00, in “Sala Italia” al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la 47.ma edizione del Nauticsud. Durante l’incontro con la stampa sarà illustrato il calendario delle iniziative che si svolgeranno dall’8 al 16 febbraio al salone internazionale della nautica, organizzato dalla Mostra d’Oltremare e AFINA, l’Associazione Filiera Italiana della Nautica.



La 47.ma edizione del Nauticsud dimostra comunque di affermarsi come il Salone della vera nautica italiana, quello tra i 4 e 18 metri, e di avere sempre più un ruolo determinante per il settore. Un’edizione, quella di quest’anno, che vedrà la partecipazione anche dei rappresentanti del Governo Italiano a dimostrazione della considerazione e del valore produttivo, economico di sviluppo che esprime.



“La nautica italiana è in un momento di crescita con una percentuale a doppia cifra – afferma il presidente dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica, Gennaro Amato – uno dei pochissimi settori produttivi italiani che sta recuperando fette di mercato nell’ultimo quinquennio dopo anni di crisi. Un salone nautico internazionale come il Nauticsud diventa quindi non solo un’esposizione fieristica ma trampolino di lancio per l’economia legata al settore ed al territorio. La fortuna di avere a Napoli un salone nautico, giunto alla 47.ma edizione, diventa così per la filiera nautica e per i nostri associati un valore aggiunto”.



La filiera del mare sarà rappresentata al Nauticsud in tutte le sue espressioni, anche con alcuni convegni che affronteranno, con esperti, tecnici e Ministeri governativi, le problematiche di sviluppo e gestione delle Aree Marine protette e, non ultima, quella legata all’inquinamento della plastica con un appuntamento di estrema importanza sul tema del grave fenomeno del Marine Litter.

Oltre 800 le imbarcazioni in esposizione, tra yacht, motoscafi, gozzi e gommoni, la partecipazione delle maggiori case internazionali produttori di motori marine, ma anche quella del settore servizi ed accessori rendono questa edizione un punto di riferimento per gli amanti del mare ed armatori. Nell’area espositiva degli oltre 50mila mq, tra padiglioni ed esterni, ci saranno anche momenti di confronto, con dibattiti e convegni tematici, di sport, la premiazione annuale del comitato campano della Federazione Italiana Vela e di spettacolo con l’assegnazione dei Nauticsud Award.

Interverranno alla conferenza stampa:

Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare di Napoli

Valeria De Sieno, consigliere delegato della Mostra d’Oltremare di Napoli

Gennaro Amato, presidente dell’AFINA Associazione Filiera Italiana della Nautica



Parteciperanno alla conferenza stampa

Alessandra Clemente, ass. Patrimonio, Lavori Pubblici e ai Giovani e Made in Naples del Comune di Napoli

Nicola Marrazzo, presidente Commissione AAPP della Regione Campania



