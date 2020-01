Nauticsud incontra Mann

Biglietti scontati e promozione video in occasione della mostra “Thalassa”

Sinergia e rete: queste le parole principali e determinanti dell’accordo tra il MANN e la Mostra d’Oltremare in occasione dell’esposizione “Thalassa”. I due Enti, per legare l’esposizione sulle “meraviglie sommerse dal Mediterraneo” all’evento nautico Nauticsud (8-16 febbraio 2020), hanno definito un accordo per consentire ai visitatori delle due manifestazioni (inclusi gli abbonati OpenMann) di poter usufruire di uno sconto sui rispettivi biglietti d’ingresso.

L’azione prevede, infatti, la possibilità di presentarsi alla biglietteria del Museo ed a quella di Nauticsud, ottenendo uno sconto di 2 euro sul prezzo pieno di ingresso. Non soltanto ticket integrati: alla Mostra d’Oltremare, infatti, saranno proiettati i video di Thalassa nelle aree dedicate alla fruizione dei prodotti multimediali.

Questo primo passo, come ha sottolineato la consigliera delegata di MdO, Valeria De Sieno, serve a realizzare una sinergia di rete sul territorio regionale con il presupposto di proseguire anche in futuro in tale direzione: “Il successo di entrambi gli eventi, la mostra al MANN e del Nautisud, è racchiuso nella possibilità di creare una rete, che possa portare i visitatori dal MANN alla Mostra d’Oltremare e viceversa. Vogliamo essere il mezzo grazie al quale unire due bacini di utenza, gli appassionati di arte e quelli di nautica, e creare uno spazio di incontro comune. Augurandoci che dall’esposizione Thalassa possano nascere altre operazioni sinergiche in futuro, tra la Mostra e il Museo Nazionale di Napoli”.

L’esposizione Nauticsud, curata dall’AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica) presieduta da Gennaro Amato, è pronta a ricevere il messaggio di collaborazione offrendo all’iniziativa un valore aggiunto: “Il mare è di tutti, perciò togliere barriere e creare iniziative di rete non può che farci piacere. Come Afina, quindi come organizzatori del Nauticsud, siamo pronti a scendere in campo ospitando nei padiglioni una proiezione che presenti Thalassa nei suoi contenuti – afferma Gennaro Amato - e poi prevedere, in occasione della sera celebrativa dei Nauticsud Award, un tributo speciale”

