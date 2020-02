Nauticsud incontra Mann Biglietti scontati e promozione video in occasione della mostra “Thalassa"

Sinergia e rete: queste le parole principali e determinanti dell’accordo tra il MANN e la Mostra d’Oltremare in occasione dell’esposizione “Thalassa”. I due Enti, per legare l’esposizione sulle “meraviglie sommerse dal Mediterraneo” all’evento nautico Nauticsud (8-16 febbraio 2020), hanno definito un accordo per consentire ai visitatori delle due manifestazioni (inclusi gli abbonati OpenMann) di poter usufruire di uno sconto sui rispettivi biglietti d’ingresso. Tra gli sponsor della mostra anche Coelmo Spa, azienda di gruppi elettrogeni che esporrà al Nauticsud, all’interno del suo stand, fotografie di “Thalassa”

L’azione prevede, infatti, la possibilità di presentarsi alla biglietteria del Museo ed a quella di Nauticsud, ottenendo uno sconto di 2 euro sul prezzo pieno di ingresso. Non soltanto ticket integrati: alla Mostra d’Oltremare, infatti, saranno proiettati i video di Thalassa nelle aree dedicate alla fruizione dei prodotti multimediali.

“Thalassa incontra il Nauticsud e il suo pubblico nel segno della passione per il nostro mare, della sua storia, e di un ambiente da conoscere, amare e proteggere. Vi invitiamo quindi a visitare un'esposizione speciale che, mostrando le meraviglie sommerse del Mediterraneo, vuole fare rete, coinvolgere, appassionare. Thalassa è frutto della ricerca scientifica, del sostegno tra enti statali e territoriali, delle Università, delle professionalità dei giovani archeologi, ma anche delle azioni innovative di aziende tecnologiche private. E' una mostra immersiva che disegna le rotte culturali tra tanti siti campani, del Meridione e di altri paesi mediterranei. Una connessione storica che deve rafforzare l'idea di un Mare Nostrum ponte e non elemento di separazione. Vi aspettiamo"" commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini.

