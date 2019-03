32° Navigare: a Napoli 50 barche in acqua per i test

Venerdì 22 Marzo 2019, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 11:01

Prove libere in mare ed ingresso gratuito per l’esposizione organizzata dall’ANRC. Un villaggio al Circolo Posillipo a corredo dell’evento dal 30 marzo al 7 aprile 2019Prenderà il via, al circolo nautico Posillipo di Napoli, l’prove a mare con in acqua 50 imbarcazioni tra yacht, gozzi, motoscafi e gommoni. La trentaduesima edizione, organizzata dall’Associazione Nautica Regionale Campana presieduta da Gennaro Amato, consentirà ai visitatori di provare in mare gratuitamente le imbarcazioni. Un villaggio a terra con numerosi stand di aziende, con accessori, motori marini e servizi, completeranno l’esposizione.L’edizione primaverile del(quella autunnale si svolge ad ottobre) durerà ben 9 giorni, da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile e vedrà la partecipazione di ben 26 aziende della filiera. L’accesso libero al pubblico seguirà nei weekend (sabato 30 e domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile) l’apertura dalle 10 alle 19, mentre nelle giornate feriali gli espositori fisseranno incontri con i propri clienti per far provare in tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati.Tra le 50nel porticciolo del Posillipo la parte del leone la fanno icon ben 26 unità in esposizione dei cantieri più rinomati come. Mentre la tradizione imbarcazione delsarà rappresentata dai, con 4 modelli tra i 38 e 25 piedi.Nel segmentopresenti i maggiori cantieri di riferimento comeche portano all’esposizione in mare i modelli presentat il mese scorso al Nauticsud, offrendo, però la gioia di una prova al timone delle ammiraglie del mare. A completare la gamma delle barche anche diverse aziende di motoscafi come Idea Marine, con il 58 Open e 58 e 70 wa, Wave Boat con l’innovativa barca a doppia propulsione (moto d’acqua / motore fuoribordo) e Della Pasqua con il modello DC seven sport.Il villaggio del Navigare, sulla banchina del circolo Posillipo, con ben 8 stand completa l’offerta della filiera con i motori marini delle aziende Mercury (Hi-Performance Italia), Suzuky (Mediterranea Yachting), Yamaha (Performance Mare), Selva (Mazzola Nautica), Honda (Centro Nautico Marinelli) ed Evinrude (Nautica Cesare). Per gli accessori e servizi anche Agenzia Buglione (Charter, patenti nautiche e consulenza) ed Electrical Service (impianti elettrici navali).