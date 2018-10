Bilancio e Rush conclusivo

Lunedì 29 Ottobre 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventimila visitatori in cinque giorni al Navigare, il salone nautico con le prove in acqua al circolo Posillipo. Questo il primo dato soddisfacente registrato dagli organizzatori dell’Associazione Nautica Regionale Campana, presieduta da Gennaro Amato : “La partecipazione di pubblico, nella prima parte della manifestazione, è stata estremamente valida. Questo indica che nonostante sia finita l’estate la voglia di mare anima ancora l’interesse di molte persone che già valutano l’ipotesi di comprare o cambiare barca per il prossimo anno. Ma il dato di presenze è particolarmente valido per la qualità dei visitatori, molte persone sono arrivate a Napoli da regioni limitrofe, come Puglia, Lazio, Calabria e Molise, ma persino dal’Abruzzo, da Milano o dal Veneto, a dimostrazione che Navigare non è solo una manifestazione regionale”.La nautica, quella compresa tra i 4 ed i 12 metri, ha sicuramente ripreso quota e le produzioni, visti anche i numerosi modelli nuovi presentati all’evento e i progetti in fase di sviluppo per il 2019, rivelano lo stato di salute del settore. Sono state oltre mille le prove già effettuate in mare, nei primi sei giorni del Navigare, ma le prenotazioni superano le attese per l’ultimo weekend della manifestzione nautica. “Confidiamo nel tempo buono potendo così mantenere l’impegno previsto, negli ultimi tre giorni, con molti clienti che hanno prenotato le prove in mare tra venerdì e domenica – conferma Gennaro Amato -. Inoltre va ricordato che il Navigare continua, infatti molti contatti si concretizzano poi nelle rispettive aziende dove vengono definiti i contratti di acquisto”.Intanto diverse aziende hanno già venduto sul posto, diverse le imbarcazioni acquistate durante l’esposizione, come gommoni, gozzi e motori marini, senza dimenticare gli accessori come strumentazioni di bordo o gruppi elettrogeni. Un bilancio positivo che sostiene il progetto futuro dell’ANRC con un salone nautico sul lungomare, progetto condiviso dal Presidente commissione Attività Produttive Regione Campania, Nicola Marrrazzo: “Trovo estremamente interessane il progetto dell’Associazione Nautica Regionale Campana che prevede un salone nautico sul lungomare partenopeo per il prossimo anno. Napoli, alla pari di altre città italiane come Genova e Venezia, o cittadine straniere come Cannes e Montecarlo, ha una connotazione naturale per una fiera nautica a mare. La nautica, segmento produttivo che registra una ripresa economica per l’intero settore nazionale, rappresenta per la Campania, per tradizione e cultura, una realtà imprenditoriale di estremo interesse. Cantieri storici e grandi aziende della filiera produttiva, anche per accessori e servizi, nonchè i numerosi Marina del capoluogo e dell’intera linea di costa regionale, rendono per volano un valido contributo economico all’economia regionale. La sede espositiva indicata dall’ANRC, quella della Rotonda Diaz con l’interessamento della zona marina antistante, diventerebbe così una location pertinente almeno alla pari delle esposizioni gastronomiche o di altre manifestazioni che si svolgono solitamente. Inoltre ritengo questa fiera nautica con le prove in mare, prevista nel mese di ottobre 2019, un ottimo viatico per il salone internazionale Nauticsud che invece si svolge a febbraio. Un doppio appuntamento che renderebbe Napoli capitale unica della nautica tra i 4 ed i 15 metri”.