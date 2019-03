Ideamarine, Bavaria 33 Sport e Bombard 5.50, le novità di Marine System

Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

punta sulle prove in mare ale porta in acqua numerose imbarcazioni come il Bavaria 33 Sport Open del cantiere tedesco, motorizzato con 2 da 250 cv benzina 4.5 Mercruiser.L’imbarcazione, 10.94 mt fuori tutto ma realmente omologato come natante, è dotato di due cabine, una matrimoniale ed una doppio letto, con un bagno per accogliere 4 persone.Ma la vera novità giunge, con la concessione per Napoli e provincia, dal marchiocon due: Idea 58 WA e Idea 58 Open, entrambi motorizzati con 40 cv per una guida senza patente e senza necessità di omologazione. Il primo (58 WA) motorizzato con un Yahama F40 Supreme, mentre il secondo (58 Open) monta un Mercury F40 Pro.Altra novità sarà il Bombard Sunrider 5.50, un gommone con motore MFS 40 cc Tohatsu.Proprio grazie alla casa di motori marini indiana, per il GPL Tour Tohatsu, ci sarà la possibilità di provare su un battello peneumatico il motore a gas da 5cavalli