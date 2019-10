Il futuro della nautica napoletana

“Non è vero che lasceremo Napoli !!”. Con queste parole Gennaro Amato, presidente della neo nata Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), ha dissipato ogni dubbio a chi, in questi giorni, non conoscendo bene cosa stesse accadendo nel settore della nautica campana, ha temuto che oltre la “fuga dei cervelli” si aggiungesse anche la fuga della nautica da Napoli.

“La nautica, come ho detto più volte ha radici profonde a Napoli ed in Campania, perciò solo uno stupido può pensare di tagliare le radici e noi da qui non ci muoveremo mai, perché amiamo la nostra città e il nostro mare”. Questa la prima dichiarazione d’amore, rilasciata nel corso della cena di gala della manifestazione Navigare che si è svolta nei saloni del circolo Posillipo, che poi è divenuta più tecnica.

“Prima avevamo una associazione che aveva solo iscritti del territorio ed oggi invece un 20% giungono anche da altre regioni perciò abbiamo deciso di cambiare abito e metterne uno più largo e di respiro nazionale – ha subito chiarito il presidente sul perché del cambio di sigla associativa -, inoltre ricordo a tutti che abbiamo un contratto con la Mostra d’Oltremare per gestire sino al 2021 il Nauticsud, dunque non è vero che portiamo la nautica a Bologna. Quella in Emilia è una fiera che ci consentirà, in particolare a noi campani, di sottrarci ai costi esagerati del salone di Genova che dedica sempre meno attenzione al nostro settore produttivo di medie e piccole imbarcazioni”.

L’appaluso è arrivato dall’intera sala affollata dagli associati, ma anche dagli ospiti tra i quali i vertici attuali e passati della Mostra d’Oltremare: l’attuale consigliera delegata Valeria De Sieno e l’ex presidente Donatella Chiodo, che hanno ringraziato il presidente Amato. Anche la regione, con il capo della commissione attività produttive, Nicola Marrazzo, ha plaudito all’atto di chiarezza esposto. Poi l’affondo finale che ha tracciato il futuro dell’AFINA e quello della nautica italiana, le cui redini sono saldamente nelle mani del presidente Amato grazie al Polo Nautico Italiano che racchiude altri organismi regionali come quello siculo, laziale ed a breve di altre regioni.

“Nel 2020 ci assoceremo al CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato delle medie e piccole imprese) per essere all’interno del consiglio direttivo della sezione nautica nazionale. Dal punto di vista organizzativo – ha concluso il presidente Amato – gestiremo a febbraio il Nauticsud (8-16), a fine marzo il Navigare di primavera al Posillipo (28 marzo - 5 aprile) ed a ottobre il Salone Nautico di Bologna (17-25), dove la vera nautica italiana, ed in particolare quella campana, sarà presente”. © RIPRODUZIONE RISERVATA