Intervista a Gennaro Amato

La media e piccola nautica, quella compresa tra i 5 e 18 metri, è sicuramente il segmento trainante del mercato italiano, a dirlo sono i numeri con un aumento specifico del 15,2% per il mercato interno della produzione italiana della cantieristica da diporto.

“Dal 2013 ad oggi la nautica italiana registra una crescita del 20% di fatturato, ma bisogna dividere quella esportata, con super e mega yacht, da quella vera e reale per la gente comune – afferma il presidente dell’Associazione Nautica Regionale Campana, Gennaro Amato -. Nei nostri mari si vedono barche medio-piccole, quelle che muovono il mercato vero del diportismo che comunque registra un trend di crescita di fatturato a due cifre.”

Insomma un momento felice per la filiera nautica, tanto da vedere una crescita di partecipazione, in chiave di visitatori, alle esposizioni nautiche in tutta Italia

“Il centro sud è sicuramente in vantaggio in questo segmento di mercato, basta vedere le presenze al Nauticsud ogni anno, anche perché in questo territorio risiedono la maggior parte dei cantieri di piccole imbarcazioni come motoscafi, gommoni e gozzi che ritroviamo nelle cale e baie italiane. Al nord si costruiscono yacht e superyacht, ma anche gli armatori di queste tipologie di imbarcazioni oramai scelgono, potendoselo permettere, una barca tra i 5 e 18 metri per uscite veloci con conseguente facilità operative e costi minori di gestione”.

Il Polo Nautico Italiano, da lei presieduto, ha appena annunciato l’organizzazione di un salone a Bologna per il prossimo anno, state monopolizzando il mercato del diportismo?

“No, non è così. Cerchiamo solo di allargare la base di opportunità per chi produce barche tra i 5 e 18 metri visto che al nord Italia i saloni esistenti ignorano questo segmento produttivo che rappresenta, alla fine, la vera nautica artigianale made in Italy”.

Intanto però a Napoli sembra difficile approdare a mare, il lungomare è off limit per la nautica.

“L’ANRC, che presiedo, organizza e gestisce tre appuntamenti espositivi. Due edizioni del Navigare, primaverile a marzo-aprile e questa autunnale di ottobre, entrambe al circolo Posillipo, e il glorioso Nauticsud (8-16 febbraio, ndr.) alla Mostra d’Oltremare – afferma Gennaro Amato -. L’opportunità che chiedevamo alle istituzioni è stata, al momento, accantonata, ma sono certo che capiranno, come hanno fatto i loro colleghi emiliani, che la nautica è volano economico che produce ricchezza per il territorio”.

Tante esposizioni, ma non si rischia di affondare il settore con troppe proposte e con poco tempo per conoscere le novità?

"Esattamente il contrario. Prendiamo questa edizione del Navigare ad esempio, molte barche sono state già viste nei saloni di settembre, ma nessuno ha potuto provarle, al Navigare si può e quindi decidere se comprarla o meno vivendo l'emozione della prova in mare. Al Nauticsud ed al salone di Bologna invece è possibile vedere le novità del prossimo anno, insomma ogni momento è valido per comprare, vendere o migliorare la barca che si possiede con strumentazioni ed accessori nuovi, la nautica è anche filiera del prodotto non solo produzione di imbarcazioni".