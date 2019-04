Navigare: al Posillipo assegnati gli Award 2019

Giovedì 4 Aprile 2019, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 14:46

L’associazione Nautica Regionale Campana ha premiato le aziende della filiera nautica, le Istituzioni e giornalisti che si sono distinti per la tutela del mareSi è svolta nel salone dei trofei del circolo nautico Posillipo la tradizionale serata di gala dell’ANRC – Associazione Nautica Regionale Campana – durante la quale sono stati assegnati gli Award 2019. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente Gennaro Amato alle aziende della filiera nautica ed ai personaggi che si sono maggiormente impegnati per la tutela del mare.L’evento è inserito nell’ambito dell’esposizione nautica Navigare, in corso sino a domenica 7 aprile ed aperto gratutamente al pubblico, nel porticciolo del sodalizioe rossoverde di posillipo.Tra i vincitori della bella scultura realizzata dal maestro Lello Esposito anche numerose personalità del mondo istituzionale e della stampa. Tra i quindici Award, un’ancora in acciaio con un cuore in bronzo a simboleggiare il legame tra il mare e l’uomo, spiccano i nomi della Delegata al mare del Comune di Napoli, Daniela Villani, di Nicola Marrazzo, presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Campania e del neo presidente di Confcommercio Napoli, Massimo Vernetti.Mentre per la stampa a vincere l’Anrc Award 2019 sono stati i giornalisti Carlo Franco del Corriere del Mezzogiorno ed il direttotore della rivista Nautica, Corradino Corbò. Tra i premiati anche il neo presindete della Mostra d’Oltremare Alessandro Nardi e Vincenzo Semeraro, presindete del CN Posillipo.Durante la serata di gala non sono mancati momenti simbolici ed emotivi, come la consegna dell’Award al presidente dell’ANRC Gennaro Amato, per la lunga militanza ai vertici dell’associazione della filiera nautica, sorpreso ed emozionato e la consegna alla direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano, di un fondo destinato alla ricerca in favore dei piccoli pazienti del plesso ospedaliero partenopeo.Tra le aziende produttrici i riconoscimenti sono andati ai titolari: Alessandro Orefice (Oromarine), Franco Iavarone (Natuca Iavarone) e Vincenzo Nappo (Mv Marine), mentre per la categoria rivenditori il premio è stato consegnato a Gino Mazzola (Nautica Mazzola), Mimmo Tamburino (Nautica Cesare) e Fabio Celotto (Nautica Sud).