Navigare al rush finale…e la nautica và

Ultimo fine settimana, al circolo Posillipo, per l’esposizione nautica Navigare. L’appuntamento per gli appassionati del mare è fissato tutti i giorni del weekend dalle ore 10 alle 19 nella darsena posillipina dove potranno scegliere e provare le imbarcazioni preferite. Il rush finale del Navigare, che ha registrato un primo bilancio, indica i gommoni come il riferimento primario del folto pubblico che sino ad oggi ha affollato banchine e darsena dell’esposizione, anche i dati parziali di vendita, indicati da alcuni cantieri presenti, confermano l’attenzione per questa imbarcazione. A ruota seguono i gozzi, che per risparmio economico del carburante, la comodità e non ultimo il confort, registrano l’interesse dei futuri armatori. Eppure yacht e motoscafi continuano a suscitare il loro fascino, tanto da risultare le imbarcazioni più visitate in darsena. Se poi si considera il numero delle prove in mare effettuate ad oggi, secondo i dati forniti dall’organizzazione, allora si capisce che l’interesse c’è ed è veritiero.

Che la nautica sia in gran fermento lo dimostrano gli affari e l’attenzione rivolata agli stand presenti in darsena al Navigare, che solitamente rappresentano il villaggio a terra della manifestazione. Motori marini, società di servizi e di vendita accessori, sono stati in queste prime giornate dell’evento veri e propri punti di contrattazione per chi voleva cambiare motore o acquistare accessori per l’imbarcazione già di proprietà.

Dunque se il Navigare si avvia alla sua conclusione con la33.ma edizione, la nautica è in pieno fermento. In programmazione già si intravede, infatti, il Nauticsud alla Mostra d’Oltremare in calendario dall’8 al 16 febbraio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA