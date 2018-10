NOVITA’ E CONFERME

Lunedì 29 Ottobre 2018, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giupex in due soli anni di vita il cantiere di Castel Volturno ha già scalato le classifiche di interesse del segmento con la realizzazione di barche di piccolo e medio taglio. Al Navigare è presente con quattro esemplari: il 22x (6.50 mt), 24x, 26x ed il 30x (9,80 mt), che coniugano standard di sicurezza, finiture e confort di alto livello. Il cantiere di Giuseppe Petrucci ha una ampia gamma che sin dal modello base offre motorizzazioni valide con motore fuoribordo sino a 150 hp per una velocità di 40 nodi, ma senza rinunciare ad una cabina di prua con tanto di bagno. Fiore all’occhiello del cantiere, presente al Posillipo, il 30 piedi di 10.70 mt fuori tutto che monta 2 motori fuoribordo Mercruiser da 450 cavalli che producono 47 nodi di velocità, oppure una motorizzazione minore, 2 x 300, che giunge a 42 nodi. Lo scafo ha rifiniture di alto livello con una doppia cabina, un matrimoniale a prua ed una doppia cuccetta a poppa, oltre un wc separato con tanto di cabina doccia.Nautica Tirrenia espone il gozzo modello Viveur 26, un’imbarcazione prodotta quest’anno che risulta tra le migliori realtà del settore. Il modello di 7 metri e mezzo, che però vanta una grande pedana di poppa che gli consente di aggiungere un metro di lunghezza con due gavoni porta oggetti, è realizzato in vetroresina con un motore entrobordo mercruiser commor ray diesel in doppia cilindrata: 200 e 250 cv. Una carena performante consente uan velocità di crociera da 24/25 nodi sino ad un massimo di 30, con ben 9 passeggeri a bordo. Il gozzo, dotato di 1 cabina con tre posti letto: 1 matrimoniale ed un divano letto, ospita anche un vano a parte per il bagno. Ottime le rifiniture di coperta, con una plancia comandi completa e moderna, un pozzetto con doppio divano ed una prua prendisole che sfrutta tutti i 2.80 mt di larghezza dell’imbarcazione. La consolle di guida, centrale, consente ottima visione per il comandante ed è completata da un tendalino verametne eccezionale che copre quasi l’intero gozzo., con cantieri a Pozzuoli (Na) produce gozzi in vetroresina e presenta due modelli: il Venere Relax, un’imbarcaizone di soli 6.50 mt motorizzata con un fuoribordo che può arrivare sino a 110 cavalli. Unica nel suo genere dato che è polivalente e modulare ideale per molti usi: sia per gli amanti della pesca i quali tendono a preferire il modello Open, sia per le giornate di mare con la famiglia e gli amici. Disponibile in molteplici versioni: dalla console di guida alla guida manuale a barra.è realizzato in quattro modelli, ma il fiore all’occhiello è il Flash che ha ricevuto il premio Leone d’Oro a Venezia per la tipologia gozzi. Linee dinamiche e ottime prestazioni, con un’eccezionale stabilità in acqua, sono alcune sua caratteristiche principali di qeusto gozzo lungo 9.10 mt fuori tutto e largo ben 3.05 metri, che può nmontare una motorizzazione singola, da 250 o da 2to cc diesel, o una doppia con coppie da 150 o 170 diesel. Le rifiniture, sia di coperta che degl iinterni, sono di altissimo livello: dal timone in mogano della postazione di ocmando perfettamente rifinita, sino alla cucina inserita nella parte posteriore della poltrona di guida all’interno di un mobile con lavabo. La poppa ospita un divano semicircolare ed un tavolo che rende l’intera zona un’area conviviale e confortevole. Sottocoperta la cura artigianale del gozzo trova la sua massima espressione. In quadrato è collocata la dinette, che si sviluppa sulla muratura di sinistra, con un divano trasformabile in letto. Di fronte, in un locale separato, è collocata la toilette con wc e oblò apribile.Il letto matrimoniale si trova nel vertice di prua. Non mancano pratici gavoni sotto il letto e sotto il divano della dinette. Il bagno è ad altezza uomo, caratteristica non comune su imbarcazioni di queste dimensioni.Novamares storico cantiere campano propone tre gommoni con il top di gamma: il 33 Nautilus efb, un maxirib cabinato e motorizzato per la prima volta con una coppia di Mercruiser 6.2 L benzina da 350 hp cadauno. Completametne rivisitato il layout di coperta e degli interni con la possibilità di 4 posti letto nei suo 999 centrimetri di omologazione (10.70 fuori tutto). In esposizione anche i modelliXtreme 31 – da 9.50 mt e Xtreme 25 da 7.90 mt.Nautica Mediterranea Yachting, concessionario Suzuki, espone il DF350A Dual Prop System, la star dei motori fuoribordo della stagione 2018. Il design ricercato, le dimensioni compatte, la dotazione tecnologica insieme alla doppia elica con eliche controrotanti, ne fanno un motore unico con un sistema che può essere paragonato alla trazione integrale nelle auto. Il Dual Prop System dà vantaggi rilevanti in termini di accelerazione, di governo dell’imbarcazione, anche in retromarcia, facilitando il mantenimento di una rotta rettilinea e garantendo performance molto elevate.Al Navigare espone anche un velocissimo gommone, Cayman executive 38, dotato di due fuoribordo da 350 cv che gli consentono velocità notevoli con rifiniture in legno nei pergolati e molta cura nei particolari come la zona sole stilizzata e con una ottima cuscineria.