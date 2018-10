Sabato 20 ottobre al via il 31° Navigare al Circolo Posillipo

Venerdì 12 Ottobre 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 11:03

Nove giorni di nautica, organizzata dall’Associazione Nautica Regionale Campana, con oltre 80 imbarcazioni in mare, un villaggio a terra ed ingresso libero al pubblicoL’organizza, al Circolo Nautico Posillipo di Napoli, dal, l’edizione autunnale dell’esposizione. Giunto alla 31.ma edizione la fiera nautica presenta le migliori produzioni 2018, con 80 imbarcazioni in mare, ed un villaggio con numerosi stand che ospita espositori di motori marini, accessori e servizi.La manifestazione, con, sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 (lun-mart-merc. 12.30/18.30)La trentunesima edizione del, che vede la partecipazione nel porticciolo e sulla banchina del sodalizio posillipino di oltre 35 aziende tra cantieri e distributori, mostrerà le migliori realizzazioni tra yacht, gozzi, gommoni e motori marini del 2018.Tra gli espositori i maggioricon i loro modelli di punta.Ma alla manifestazione, organizzata dall’ANRC presieduta da Gennaro Amato, con barche tra i 4 e 15 metri, esporranno anche i migliori cantieri dicome. Nel settore motori grande attesa per la nuova produzione della Mercury presentata dal concessionario Schiano: il nuovo V8 Verado, da 175 cc sino a 400cc.Si potranno quindi ammirare e provare, tra gli yacht, il big 48 piedi di Apreamare così come il 48in di Rizzardi, oppure il Fiart 47 in nuova versione, ma anche i modelli classici ed innovativi della gamma dei Cantieri Eposito con il 38 Positano e non ultimo la new-entry dei gozzi Cantieri Mimì: Libeccio 11, appena presentato a Genova.Per i gommoni spiccano quelli di Italiamarine, che porterà l’intera gamma di produzione, “capitanati” dal nuovo Positano 31, tra i pochi gommoni di quasi dieci metri dotati di unico motore Mercury, da 300 cavalli, che raggiunge i 42 nodi. Oromarine, invece, presenterà la novità legata alla pedana di poppa: un travel lift che consente l’accesso agevolato all’acqua di tender o moto d’acqua, come nei grandi scafi rigidi, con i modelli S11 ed S13; infine il più grande: l’Opera 53 (16 mt), dell’omonimo cantiere salernitano con sede a Milano.“Mare e beneficenza”, questo il messaggio voluto da Gennaro Amato, presidente Anrc, che affiancherà questa edizione del Navigare e dichiara: “Da anni sosteniamo con un’offerta la ricerca e cura dei piccoli ammalati della onlus Santobono Pausilipon, ma dallo scorso anno abbiamo deciso di donare loro anche una bella giornata di mare e di felicità fuori dall’ospedale, cosa che faremo anche questa volta con le barche in esposizione. Inoltre – prosegue Gennaro Amato - aiuteremo anche la onlus Missione Affatà che si adopera nel mondo per i bambini audiolesi”.