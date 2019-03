Soleil 20: la novità di Nautica Salpa

Martedì 26 Marzo 2019, 10:29

Il cantierepresenterà, in esclusiva, alil nuovo modello della gamma gommoni: il. L’ultima creazione, omologato in lunghezza per 5 metri e 90 (FT 6,35) e di 2,55 di larghezza, coniuga in maniera idonea l’esigenza del pubblico che si avvicina alla nautica grazie al prezzo ed alla qualità.Il, che completa di fatto la produzione di segmento del cantiereche produce anche un 23, 28 e 33 piedi, rappresenta infatti l’entry level di gamma.L’assenza d’immatricolazione e la possibilità di(40CV) sono sicuramente due punti che facilitano l’acquisto incentivato anche da un prezzo di listino di soli 19.800 euro, ma che al Nauticsud godrà di sconti particolari.La caratteristiche tecnica dello scafo in vetroresina, con tubolari da 58 cm, ha nella prua un nuovo design, che trova nello studio tecnico dell’azienda, per progettazione e realizzazione, l’intera filiera produttiva.La carena, single step, e la parte anteriore del battello, con una prua a taglio quasi verticale, favoriscono l’ottimizzazione in planata anche a basse velocità.Motorizzato Yamaha, da 40 a 70 cv max, il piccolo gommone di casa Salpa si presenta con una doppia colorazione: bianco e tubolari grigio militare.Due prendisole, a prua e componibile a poppa, conferiscono al Soleil 20 una comodità indiscussa.