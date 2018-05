Venerdì 18 Maggio 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 12:51

Blog: Rossa di sera (www.rossa-di-sera.com) e Scatti di GustoCittà: AnzioMoscovita di nascita, romana di adozione, Giulia Nekorkina è una gran golosa per vocazione! Rossa di capelli con un caratterino tutto pepe(roncino), buongustaia e amante del vino, Giulia ama comunicare per lavoro e chiacchierare per divertimento, lavorare nelle cucine professionali e mangiare ovunque, purché in compagnia. Collezionista appassionata di libri di cucina illustrati in tutte le lingue, li scrive a sua volta. Adora viaggiare con la macchina fotografica al collo, non perde l'occasione di visitare le cantine ed è convinta che “il miglior museo è il mercato”.Blog: Mambo KitchenCittà: CagliariCagliaritana, amante della buona cucina, in particolar modo della pizza napoletana, Federica Buccoli ha inaugurato il suo spazio virtuale tre anni fa, incoraggiata dal suo fidanzato, chef e ristoratore di professione. Mambo Kitchen è un omaggio a Sofia Loren, che nel film “L’Oro di Napoli” si lasciava andare sulle note di “Mambo italiano”. Con il tempo la passione di Federica si è trasformata in lavoro, portandola a collaborare con alcune note aziende di settore. Le sue sono ricette semplici, alla portata di tutti, che danno primaria importanza a una scelta consapevole delle materie prime.Il gatto ghiottoCittà: TorinoAmbra Orazi è autrice de “Il Gattoghiotto”, una casa virtuale aperta a chiunque voglia immergersi nell’atmosfera quasi senza tempo di una cucina di campagna. Raccontarsi attraverso i suoi piatti e condividere pensieri e ricette con la certezza che chi cercherà di replicarle sarà contento del risultato è ciò che la rende felice. “Il gatto ghiotto” è un viaggio iniziato nel 2008, che ha visto trasformarsi una passione in professione. Dal 2014 Ambra collabora con importanti riviste nel mondo del food in qualità di autore e con prestigiose aziende del settore in qualità di food writer e influencer.Per un pugno di capperiCittà: RomaGiornalista e foodblogger, Luca Sessa ha dato vita a “Per un pugno di capperi” nel 2011. Ha avuto inizio così il suo entusiasmante percorso. Dal 2015 sono arrivate le prime opportunità editoriali e le trasmissioni televisive che lo hanno portato alla scelta di licenziarsi per far divenire il suo amore per la cucina un vero e proprio lavoro. In qualità di giornalista Luca scrive per Il Giornale del Cibo, TheFork, Repubblica Sapori, SAY GOOD.Blog: MastercheffaCittà: RagusaClasse ’82 e una laurea in Comunicazione Internazionale, Stephanie Cabibbo ha lavorato nell’ambito della cooperazione in Africa in un progetto sui formaggi tradizionali. Quando ha deciso di diventare più “stanziale”, si è specializzata nell’ambito del vino, lavorando in diverse aziende locali. Scherzosamente soprannominata “Mastercheffa” dai suoi amici per le sue abilità culinarie, quando ha dato vita al suo blog non ha avuto dubbi sul nome! Stephanie ha partecipato alla realizzazione di due libri, l’Arancinario (Ed. Arancinotto) e il libro dei Foodblogger Giallozafferano (Ed. Mondadori) e ha vinto una puntata del programma televisivo Chopped Italia. Ha ideato e realizzato, inoltre, Master-foodblog, il primo Corso Professionale per Foodblogger in Italia.Blog: Farina, lievito e fantasiaCittà: AvellinoNata in Irpinia Ramona Pizzano ha aperto il suo blog spinta dalla sua passione per la cucina, soprattutto per i dolci, e dalla voglia di condividere in rete tutti i miei esperimenti ai fornelli. Farina, lievito e fantasia è un diario virtuale dove troverete tantissime ricette ispirate alla tradizione culinaria italiana e non solo. Esperienze food e racconti di viaggi, foto e rubriche… anche questa è l’anima di un blog sempre in cerca di avventure!Blog: Siciliani creativi in cucinaCittà: MessinaVisceralmente siciliana, Ada Parisi vive a Roma dal 2007. Giornalista professionista, responsabile del settore cronaca e interni della agenzia di stampa nazionale Askanews, ama viaggiare, adora la lettura e i gatti, ma la sua più grande passione è la cucina. Nel dicembre del 2013 ha dato vita al suo blog, “Siciliani creativi in cucina”, con l’intento di mettere ordine nelle sue ricette e in quelle della sua tradizione familiare. Nel tempo nuovi spunti e nuove sperimentazioni culinarie hanno arricchito le pagine virtuali, trasformandole in una sorta di libro di cucina in continua evoluzione.Blog: Travel Fashion TipsCittà: Milano | NapoliLaureata in Scienze della Comunicazione, indirizzo Comunicazione istituzionale e d’Impresa a Napoli, con una specializzazione in marketing, comunicazione digitale e general management, Anna Pernice è giornalista pubblicista e blogger per passione , con esperienza nel settore fashion, beauty, travel, food e lifestyle. Dal 2013 ha aperto il mio blog Travel Fashion Tips, nel quale racconta la sua vita da fashionista in giro per il mondo!