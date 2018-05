Venerdì 1 giugno Fabrizio Moro

Ultimo, Noemi, Dear Jack, Mario Biondi, Nesli, Le Vibrazioni, Annalisa e Lo Stato Sociale sono alcuni degli ospiti dell’evento sul lungomare Caracciolo dal 1° al 10 giugnoNapoli, 5 maggio 2018 – A meno di un mese dalla VIII edizione del Napoli Pizza Village, in programma sul lungomare di Napoli dal 1° al 10 giugno, la società organizzatrice Oramata Grandi Eventi, in collaborazione con la radio ufficiale della manifestazione RTL 102.5, formalizza il calendario degli artisti. Primo special guest sarà Fabrizio Moro, sul gradino più alto del podio all’ultima edizione del Festival di Sanremo con ‘Non Mi Avete Fatto Niente’. Ultimo, Noemi, Dear Jack, Mario Biondi, Nesli, Le Vibrazioni, Annalisa e Lo Stato Sociale saranno tra i protagonisti delle serate successive del NPV.La partnership con la prima radio in Italia RTL 102.5, oltre alla realizzazione di un calendario di artisti di fama nazionale che saliranno sul palco nei dieci giorni del Napoli Pizza Village, ha dato vita ad una particolare formula in programma per la serata di giovedì 7 giugno, quando allo stadio S. Paolo si svolgerà il concerto celebrativo dedicato a Pino Daniele.Oltre a Fabrizio Moro al Napoli Pizza Village ci saranno anche il secondo e terzo classificato di Sanremo 2018, rispettivamente Lo Stato Sociale, nella giornata conclusiva di domenica 10 ed Annalisa che salirà sul palco la sera del giorno 8. In ciascuna serata, l’esibizione delle special guest, prevista intorno alle ore 22, sarà arricchita, infine, dalla presenza di numerosi artisti del mondo della musica e del cabaret made in Campania.Il calendario degli artisti vedrà in ordine, dopo Fabrizio Moro, suonare la sera del 2 giugno il vincitore di Sanremo Giovani, Ultimo. Noemi si esibirà il 3 giugno precedendo il gruppo romano dei Dear Jack (lunedì 4 giugno) e poi il 5 toccherà all’inconfondibile voce del soulman Mario Biondi e al cantautore e rapper senigalliese Francesco Tarducci, in arte Nesli. Il 6 giugno, per il pubblico del Napoli Pizza Village, sarà la volta del gruppo Le Vibrazioni, che precederanno la memorabile serata in onore di Pino Daniele.Giovedì 7 giugno infatti, in occasione del concerto/tributo “Pino è” dedicato al cantautore napoletano scomparso prematuramente, il Napoli Pizza Village sarà cassa di risonanza dello stadio S. Paolo con la diretta video sui maxi schermi dell’evento e, soprattutto, attraverso la diretta radiofonica ed il commento live di RTL 102.5 che trasmetterà in diretta dallo stadio e dal Napoli Pizza Village.Il giorno successivo, venerdì 8 giugno, a calcare il palcoscenico sul lungomare sarà Annalisa, mentre come già anticipato, il gruppo Lo Stato Sociale chiuderà la scaletta artistica dei big dell’ottava edizione del Napoli Pizza Village 2018.