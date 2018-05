Gli artisti che saliranno sul palco del Pizza Village 2018

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 11:32

e poi…, popolarissima e amatissima cantante verace e moderna, presenterà “Neapolitan love classic” il suo personalissimo tributo acustico alle canzoni d’amore in lingua napoletana che hanno fatto storia e futuro di milioni di coppie nel mondo. Avete presente ”Anema & Core”?, veterano del Rap e nome autorevole della stessa scena negli ultimi vent’anni, presenterà i suoi “classici” (Cappotto di legno) ma anche le sue continue evoluzioni fino alla svolta Trap di una “Terra mia” omaggio rispettoso al papà di tutti i musicanti della nostra terra: Pino Daniele., la giovanissima di Somma Vesuviana che ha vinto l’ultima edizione di “The Voice of Italy” su Rai Due verrà sicuramente a cantare, ma anche a prendersi il primo grande abbraccio della folla campana dopo la vittoria che l’ha consacrata nuova voce italiana fatta di talento vero e meridionalità., proprio la voce ufficiale dello Stadio San Paolo, sarà sul palco per lanciare il suo “Forza Napoli” e trasformare il Lungomare in una curva B inedita al sapore di salsedine. Ma non solo, Daniele, proprio al “Pizza Village” 2018 presenterà la sua prima esperienza discografica suonata e cantata con Andrea Sannino e Bless., l’attore comico di “Colorado” e “Made in Sud” presenterà il suo primo libro umoristico satirico “Tutte uguali” con la prefazione di Alessandro Siani. Una storia d’amore contemporanea sullo sfondo di una Napoli romantica e suggestiva scritta, per citare il suo mentore Siani, come poteva fare un ragazzo di Sidney o Liverpool.e poi…detto anche lo “iutubber”. Star consolidata dell’universo web, Diego riesce a intrattenere, affascinare, incuriosire e sorprendere le centinaia di migliaia di fans che tutti i giorni si collegano con le sue pagine social. E’ sua la tesi che il misterioso Liberato sia un ragazzo detenuto nel carcere minorile di Nisida.vincitori “Wind Summer Festival 2017” e protagonisti del travolgente successo di “Made in Naples” con il papà Nico Desideri e la special guest Clementino (20 milioni di visualizzazioni) si presentano sul palco del “Pizza Village” con la loro nuova produzione dai suoni sempre più internazionali e vicini al main-stream più consolidato in Italia e in Europa. Arriverà a sorpresa anche il Desideri Senior? Top- secret., Il corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli lavora da alcuni anni al format #CUOREDINAPOLI: un’azione mirata al coinvolgimento attivo di tutti i soggetti, necessario per la costruzione di un senso di appartenenza al territorio comune. #CUOREDINAPOLI è una scultura antropologica relazionale, un segno artistico che si sviluppa attraverso l’espressione di un sentimento. Per la prima volta, i ragazzi e le ragazze che animano uno dei progetti più interessanti della nostra città, saranno ospitati nel corso di uno show orgogliosamente pop-olare. Affinchè la loro azione si propaghi e diffonda sempre di più.29&30, ancora una volta, dopo i Foja e La Maschera, Gianni Simioli punta su una band indipendente che promette di diventare ben presto una realtà musicale con cui fare i conti. Presentano in anteprima assoluta un assaggio del loro nuovo Live-Set e soprattutto il nuovo funkissimo singolo “Sisifo”., una presenza fissa di questo evento. Cantante, attrice e interprete per questa edizione 2018 sarà colei che ci farà rivivere il mito degli anni ’80 trascinando il pubblico del village in un viaggio musicale ricco di sorprese “disco” e “italy disco”.e poi…per molti la voce di Napoli e tra le voci italiane più importanti ed emozionanti. Gigi, cantautore e interprete che della melodia ha fatto la sua grande forza, regalerà al pubblico di “Pizza Village” una manciata dei suoi successi di sempre (Fammi riprovare, Amore amaro) e forse l’anteprima assoluta del suo nuovo singolo. Di questa edizione è tra i nomi più attesi e preziosi.AFRO NAPOLI UNITED, è un'Associazione Sportiva Dilettantistica nata con l’intento di adoperare il principio secondo il quale lo sport può e deve essere, oltre una semplice disciplina per allenare il fisico, anche un veicolo per l'insegnamento di valori sociali ed etici ed un metodo per abbattere i tabù razziali. Gli atleti provengono da Senegal, Costa D'Avorio, Nigeria, Capo Verde, Niger, Tunisia e abitano nei quartieri più popolari del centro storico: Materdei, Stella, Sanità, Arenaccia. La maggior parte di loro, però, arriva dalla zona della Ferrovia. In cosa consiste la loro performance? Avete presente ciò che accade in uno stadio? Sarà calcio che fa spettacolo, calcio che si riappropria dei suoi valori più veri. Anche il “Pizza Village” come la città che lo ha fatto nascere e che lo ospita, si conferma villaggio dell’accoglienza e della fratellanza., una delle rarissime strisce comiche della televisione campana che si fa gioco del gioco del calcio. Seguitissimo in tv ma anche in rete dove i video delle loro esilaranti gag sono diventate più di una volta virali. Sul palco, a rappresentare la grande squadra di questo format, Salvatore Turco e Marco Lanzuise.anche per questa band si tratta di un debutto che sarà il loro primo vero bagno di folla. Latin jazz , Flamenco , Afro-cuban e Bossanova incontrano Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Paco De Lucia, Al Di Meola, Santana, Tito Puente, The Showman, Sergio Bruni, Peppino Gagliardi. Prorpio di quest’ultimo hanno appena rilanciato “’’0 primmo ammore”, composizione del Maestro sconosciuta alle nuove generazioni alle quali hanno deciso di consegnarla in una chiave latina di rara modernità., è l’inventore del primo “Panuozzo” di Gragnano rivisitato in chiave napoletana. Dal suo “ristopanuozzo” di Fuorigrotta, frequentatissimo da chi ama le esperienze food più identitarie (il pane del suo panuozzo arriva ogni mattina da Gragnano),al successo della sua pagina Facebook da dove dispensa ricette e suggerimenti per un’alimentazione che sappia sempre più di radici e cultura campana. Sul palco del “Pizza Village” presenterà e speriamo assaggiare il “Pizzanuozzo” omaggio personale e devoto a sua Mestà la pizza.i e poi…, Mr.Abbracciame. A grande richiesta torna sul palco del “Pizza Village” (era stato tra i protagonisti un po’ in sordina dello scorso anno) per regalarci l’anteprima assoluta del suo nuovo Cd., per tutti è un cabarettista ma a chi lo segue con più attenzione non sfuggono le sue sortite pungenti e scorrette e che potrebbero prima o poi farlo diventare uno dei più interessanti “stand-up-comedian” dello stivale. Ospite fisso di talk show sportivi campani, vanta al suo attivo numerose partecipazioni a programmi come “Colorado” e “Tiki Taka” di Italia Uno. I suoi ultimi show teatrali hanno registrato ovunque il tutto esaurito.S'intitola 'Terra Viva' ed è un omaggio alla vitalità della Campania, di Napoli e della sua gente, l'ultima fatica del cantautore partenopeo Luigi Libra. Si tratta di un cd di brani inediti in cui il cantautore partenopeo, dopo anni dedicati alla canzone classica napoletana, fa prevalere la voglia di cantare le bellezze di una terra spesso messa in cattiva luce. "Perché la mia terra - spiega l'artista noto al pubblico televisivo per la sua collaborazione coni - non è soltanto Terra dei Fuochi e Gomorra, ma è soprattutto una Terra viva. Non è un album di denuncia, ma di speranza. La Campania per me è fatta di gente dalla bell'anima, di panorami incontaminati e di prodotti d'eccellenza, di terra viva appunto".interprete ufficiale della maschera di Pulcinella, noto con l’appellativo di ambasciatore del sorriso per il suo impegno sociale, dopo il successo del suo libro sulla terra dei fuochi, parla di legalità nel suo nuovo libro «Professor Pulcinella», Albatros edizioni. Un momento “social”, non l’unico di questa edizione, per ricordarci che il cambiamento deve partire da tutti noi. Con leggerezza ma senza rinunciare all’efficacia. Proprio come sa fare la maschera simbolo della città di Napoli.e poi.., Il pubblico la conosce nelle vesti di Natasha, giovane cantante neomelodica che dà consigli sull'amore o in quelle di Veronica, operaia in una fabbrica di borse. Ma anche per il cinema e per il sodalizio teatrale con Carlo Buccirosso e per i cortometraggi di denuncia (Femminicidio) che le hanno aperto le porte di numerosi festival europei. Sul palco del Village arriva per strapparci risate intelligenti di pancia, testa e cuore. Un grande nome dello spettacolo italiano.casertano, classe 1984, è una delle voce più moderne e rappresentative del panorama musicale partenopeo. Collega e collaboratore di artisti come Clementino e Club Dogo, il suo stile inconfondibile mette insieme R&B, rap, trap, dance e pop-rock alle melodie della tradizione napoletana. Nel 2014 partecipa al talent show The Voice of Italy, grazie al quale raggiunge popolarità su larga scala. Nel 2018 trionfa al Palapartenope di Napoli con uno show multi mediale che stacca circa 6000 biglietti., ovvero Viviana Cangiano e Serena Pisa, sono la rivelazione musicale più imponente del 2017-2018. La loro versione di “Carmela” ad esempio ha superato le 500mila visualizzazioni. Se le volete ingaggiare per una serata, vi suggeriamo di farlo con almeno 3 messi d’anticipo. Le sorelle dello swing napoletano, sono le più richieste in assoluto da rassegne ed eventi musicali che vanno da Palermo a Pordenone. Sul palco del “Pizza Village” lanceranno anche l’appuntamento teatrale che le vedrà dal vivo al Teatro Sancarluccio di Napoli dal 7 al 10 giugno 2018., quasi trionfatore dell’ultima edizione di “The Voice of Italy” 2018,ma prima ancora l’avete visto a X-Factor e Area Sanremo. Un nome e una voce seguitissimi da chi ama le grandi performance live energiche e “sudate” Sul palco del “Village” arriva con un coro gospel formato da circa 12 giovanissimi che sono anche gli allievi della sua autorevole scuola di canto.ragazzi e ragazze che ci credono: Essere Napoletani E’ meraviglioso. Per questo motivo hanno impiegato le proprie energie in un processo di valorizzazione culturale, sociale e artistica del patrimonio artistico culturale dell’intero territorio campano, convinti che la vera sfida sia intraprendere il sogno napoletano, l’idea di una “Rivoluzione Culturale Napoletana” che passi attraverso la conoscenza: “Senza conoscenza non può esserci rispetto!”, e per questo lo slogan scelto è “Sii Turista Della Tua Città!”, quale vero e proprio invito a guardare e vivere in modo diverso la propria vita, la propria città, con l’obiettivo di risvegliare la curiosità delle persone verso la propria città, la propria storia, la propria cultura.reduci dal successo della Festa della Tammorra 2018 a Carinaro, il gruppo di musica popolare pieno di estro e virtuosismo ci farà immergere nell’atmosfera carica di magia delle tammurriatee poi…, attrice di fama internazionale di cinema, teatro, fiction e serie tv. E’ proprio lei, la Scianel di “Gomorra”. Sul palco del “Pizza Village” si presenterà da “teatrante” per un’esibizione omaggio al grande autore contemporaneo Enzo Moscato.diretta dal Maestro Mauro Squillante. Sul palco si posizioneranno 20 mandolinisti per un concerto memorabile che vedrà protagonista lo strumento simbolo della napoletanità. Un viaggio suggestivo che parte dal fondamentale 700 napoletano ai giorni nostri. Imperdibile., gli americani di Napoli si sono sempre sentiti i neri d'Italia e i TheRivati sono band che dell'orgoglio terrone fa bandiera,figlia della stagione del neapolitan power di Showmen, Pino Daniele, Napoli Centrale e Enzo Avitabile quanto dei numi tutelari della great black music, da James Brown a Al Green, da Otis Redding a Ben Harper. Una curiosità che fa “gossip” ? Il frontman della band è il fratello minore di un certo Clementino (ma non ditelo a nessuno)tra i rapper napoletani più seguiti sul web. Attenti, è davvero un mostro quando si lascia andare al suo fluente freestyle. Il suo nuovo singolo e poi improvvisazioni che vi faranno fare il giro delle parole del mondo in 10 minuti.DaVinci Si chiama Francesco ma da qualche settimana preferisce che lo si chiami con il suo cognome: DaVinci. Artista poliedrico e figlio e nipote d’arte. Diventato popolarissimo grazie alla serie “Gomorra” dove e’ uno dei temutissimi “TALEBANI”. Dal palco del “Pizza Village” lancia il suo ultimo successo trap “Arape ‘a porta” e l’anteprima di quello che potrebbe essere uno dei tormentoni dell’estate 2018.l’arte presepiale ha un solo nome nel mondo ed è il suo. Ancora una grande eccellenza nostrana calca il palco del “Pizza Village” a conferma che questa edizione intende rappresentare tutti il meglio della città.Prima di godere delle immagini dell’evento “Pino è” di scena allo stadio San Paolo e trasmesse sui lead wall del “Village”, una chicca assoluta aspetta il pubblico di questa edizione: Pinuccio è. Dieci giovanissimi (dagli 8 ai 13 anni) accompagnati dal Mestro Vincenzo Sorrentino e diretti dal soprano del Teatro San Carlo Miriam Artiaco, eseguiranno il meglio delle canzoni di Pino. Un evento nell’evento il cui obiettivo e continuare a trasmettere le canzoni dell’autore di “Napul’è” anche alle generazione “millenials”.e poi…, percussionista, cantante, autore, musicista carismatico dallo stile inconfondibile, uno dei più accreditati del panorama musicale, Ciccio Merolla, re del ritmo e web star con 40 milioni di visualizzazioni per il suo video virale in cui suona il corpo di una donna, ritorna sul palco del Pizza Village per presentare il suo nuovo progetto “Etno folk”, uno spettacolo unico in cui i virtuosimi delle sue percussioni si fonderanno con le atmosfere elettroniche per dar vita a momenti di grande suggestione, in cui la sperimentazione sarà un tutt’uno con l’emozione del pubblico. Con lui il groove è assicurato!, è una delle figure più importanti della canzone d’autore al femminile, una personalità versatile, una voce graffiante capace di regalare un miscuglio ritmico e coinvolgente in cui si innescano distensione melodiche improvvisazioni strumentali e il racconto magnetico da una prospettiva femminile.il noto comico conosciuto dal grande pubblico per il successo che ha riscosso durante la trasmissione Made in Sud, torna con un personaggio che lo ha reso celebre, Vivo D’Angelo, ma con una novità potentissima, infatti Vivo D’Angelo, scopriremo insieme essere il vero volto del misterioso Libberato. Uno scoop che si farà proprio davanti al pubblico del Pizza Village: ci sarà davvero da ridere.ovvero le sorelle dello swing con il loro mentore Carlo Lo Manto ci riporteranno alle atmosfere vintage degli anni Quaranta e Cinquanta.Tre voci ricche di mille sfumature differenti e piene di swing, in un unicum dal sapore vintage che incontra la freschezza e la modernità delle tre giovani donne che sono ispirate e influenzate da famosi gruppi vocali come The Andrews Sisters, o le Boswell Sisters e il Trio Lescano. Insomma ci sarà da sfrenarsi.e poi…è uno dei protagonisti indiscussi della scena rap partenopea, amato dai giovanissimi ma anche dalla critica poichè si sta ritagliando un posto importante nello storytelling neo – realistico, proporrà anche il suo nuovo pezzo “Ciro” che serve da schiaffo alla coscienza di giovanissimi, infatti lancia un forte messaggio sociale che racconta che la criminalità non serve a nulla, la musica sì, quella puo’ davvero cambiare il mondo.: l’irriverente cantante neomelodico 2.0 che prende in giro scherzando vari generi musicali dalla musica indie a quella neomelodica appunto, non trascurando nemmeno i poveri zampognari, presenterà sul palco del Pizza Village, il suo nuovo ep “Io sono con voi”. Ne ascolteremo delle belle.se ancora non conoscete il tormentone “P Secondigliano” da oltre due milioni di visualizzazioni sul web, è il momento di farlo e vi accorgerete che a cantarlo sarete davvero in buona compagnia!!!Bateria Pegaonda tutto il colore ed il calore dei ritmi brasiliani, uno tra tutti il samba reggae, sarà concentrato sul palco del Pizza Village grazie a questa banda rigorosamente targata Napoli! Vietato non ballare!il grande fotoreporter napoletano presenterà sul palco del PizzaVillage la sua nuova pubblicazione, “Maradona”, un fotolibro dedicato al Pibe de Oro. Negli anni Ottanta, Sergio Siano è stato fotoreporter a bordo campo allo stadio San Paolo, ci regalerà una narrazione quasi filmica, in cui il fuoriclasse argentino appare per quello che è stato: un grande atleta, l’icona di un’intera città.simpatica, irriverente, ironica e autoironica, giornalista del Mattino, volto noto in Rai e Mediaset, blogger, ma soprattutto napoletana doc, animerà il palco del Pizza Village con le sue frecciatine e sicuramente non si parlerà solo di calcio.e poi...la Nazionale della canzone italiana è lei, con la sua eleganza canta con ragione e sentimento, con il cuore che tanto l’ha fatta amare dal pubblico di tutte le età. Grande presenza dunque al Pizza Village, la cantante attrice ( David di Donatello per la sua interpretazione in Gomorra di Matteo Garrone) proporrà grandi e nuovi successi per regalare brividi d’autore.è un gruppo di quattro artiste napoletane( Brunella Selo, Elisabetta Serio, Fabiana Martone e Annalisa Madonna) guidate dalla curiosità verso suoni e culture di etnie diverse, compresa quella di appartenenza, con i loro linguaggi, stili e dialetti. Regaleranno un viaggio affascinante e coinvolgente nel mondo interiore per SesèMamà e per coloro che le ascolteranno.un ensamble che fa del ritmo scandito sul legno delle botti, davvero uno spettacolo unico, guidato dalla maestria di Stani Roggiero. Ritmi antichi si fondono con il contemporaneo per una musica ipnotica dal fascino unico ed irresistibile.la satira irriverente in edizione straordinaria sul palco del Pizza Village. News, fake news, cronaca, politica e tante risate nelle pillole del tg senza dover accendere la tv. Accadrà tutto in esclusiva per l’audience del Pizza Village.Il programma può subire delle variazioni con aggiunte di nomi e tante sorprese per il pubblico del Pizza Village.