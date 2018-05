Giovedì 31 Maggio 2018, 11:14

La prima edizione del Napoli Pizza Village si svolge all’interno della Mostra d’Oltremare con 20 fornicon una partecipazione di 55.000 persone.Il Village si sposta sul Lungomare Caracciolo con 36 forni su un’area di 24mila mq. L’evento dura 5 giorni, dal 5 al 9 settembre, e i numeri superano ogni aspettativa sia di presenze sia di pizze sfornate.Si può acquistare un menù completo che comprende pizza, bibita, dolce e caffè al prezzo di 10 euro.Aumentano le pizzerie sul lungomare che diventano 45 ed una, per la prima volta, è riservata ai celiaci.Questa edizione dura 6 giorni e vengono utilizzati i giochi di luce che rendono il Village ancora più festoso. Viene inaugurato il Museo della Pizza con 200 “ferri del mestiere” che mettono in risalto l’antica arte dei maestri pizzaiuoliE’ l’edizione dell’internazionalizzazione. Viene presentato ai giornalisti della stampa estera a Roma ed a New York alla presenza del vice console italiano. In questa occasione si illustrano pacchetti viaggio scontati per il NPV. Il Museo della Pizza trova una sede permanente e il presidente di Univerde Alfonso Pecoraro Scanio lancia la petizione per il riconoscimento delll’Arte dei Pizzaiuoli Napoletani come patrimonio Unesco.Nell’anno dell’Expo l’edizione Napoli Pizza Village viene presentata a New York e, ovviamente a Milano, il 20 giugno, nel padiglione Italia in occasione della giornata nazionale della pizza.Un’edizione 2.0 in cui, per la prima volta, il ticket menu si può acquistare on line e i forni diventano 50.Il Napoli Pizza Village diventa una case history, e viene presentata all’Università S.O. Benincasa di Napoli come modello di evento che diventa attrattore turistico e generatore di economia e di indotto.A Maggio, in una speciale anteprima “l’Unione fa la Pizza” viene battuto il record della pizza più lunga del mondo (1853,88 mt) entrando nel Guinness dei Primati.Nasce la collaborazione con RTL 102.5 e NPV diventa oltre che un evento gastronomico anche un evento di spettacoli gratuiti tra i più importanti dell’anno.Napoli Pizza Village cambia data e si anticipa da settembre a giugno inaugurando, di fatto, l’estate partenopea. Aumentano i giorni di apertura che diventano 9 e durante i fine settimana la più grande pizzeria del mondo apre anche a pranzo.Nasce la sezione Pizza d’Essai con i più grandi pizzaiuoli del mondo e i più famosi foodblogger.A dicembre 2017 l’Arte del Pizzaiolo Napoletano viene dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco e in una special edition di NPV a Napoli ( la mattina del 14) vengono offerte pizze gratuitamente alla città.