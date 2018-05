LE INIZIATIVE

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 11:04

La scuola di pizza del Napoli Pizza Village realizzata in collaborazione con Casa Rossopomodoro e ed organizzata anche con Molino Caputo, prevede un calendario con due lezioni per ciascuna serata (ore 19,00 e 20,00) rivolte agli amatori che vorranno scoprire come realizzare la pizza napoletana nei forni domestici grazie a 19 grandi maestri Pizzaiuoli.Per partecipare basta una prenotazione sui siti www.pizzavillage.it e/o www.casarossopomodoro.it e di una offerta di un contributo minimo di 20 euro a favore dell'Associazione Onlus “Un Cuore per Amico” diretta dal Prof. Carlo Vosa.È un’area esclusivamente riservata ai bambini in cui si gioca e s’impara! Un team di animatori insegnerà la storia della Pizza Napoletana, ma soprattutto quali sono gli ingredienti che la compongono, raccontando in maniera divertente il ruolo che la pizza ricopre nell’ambito della Dieta Mediterranea. Il percorso si chiude con una vera e propria lezione di pizza che condurrà i piccoli apprendisti in un viaggio dall’impasto fino alla cottura della pizza in un forno a legna appositamente ribassato. Si prenota sul sito www.pizzavillage.itQuest’anno ritorna nell’area dedicata ai bambini il maestro Giò Ferraiolo, con il suo celebre teatro dei burattini nei giorni 1,2,3 e 7,8,9,10, che tanto successo ha avuto nei primi due anni del NPV.Tutte le sere, a partire dalle 19.00, al Napoli Pizza Village si parlerà di pizza nella NPV D'Essai, un’area riservata e posizionata alla rotonda Diaz, che accoglierà una serie di incontri con pizzaioli napoletani oltre a quelli provenienti da tutt’Italia e dall’estero, portatori di una propria filosofia d’intendere la pizza.Nelle serate d’Essai non si parlerà soltanto. Ciascuno dei pizzaioli porterà la sua pizza del cuore e la presenterà a un pubblico di giornalisti e di avventori selezionati, alla presenza di foodblogger di livello nazionale che faranno da moderatori e porteranno la propria esperienza relativa alla pizza fatta in casa.Napoli Pizza Village, in una settimana di gioia e di divertimento, oltre al contributo devoluto attraverso NPV Pizza Class all’associazione Un Cuore per Amico, da quest’anno sostiene anche la Fondazione Santobono Pausilipon. All’interno del NPV Store, infatti, 20.000 piantine di Basilico Napoletano saranno messe in vendita al costo minimo di 3 euro per aiutare i piccoli ammalati dell’ospedale pediatrico.I pizzaiuoli del Napoli Pizza Village, molti dei quali hanno già partecipato alla realizzazione della pizza più lunga del mondo, entrando nel Guiness dei primati nel 2016, parteciperanno al contest di abilità per la realizzazione di pizze nel minor tempo possibile. Il premio sarà offerto da Trenitalia, vettore ufficiale del Napoli Pizza Village, con il quale si intensifica sempre più la collaborazione, confermando anche per questa edizione uno sconto pari al 30% sia sul menù sia sui biglietti del treno per raggiungere Napoli.Sarà premiata, tra tutte le pizzerie presenti al Napoli Pizza Village la specialità realizzata nel modo più artistico, dall’azienda Ciao il Pomodoro napoletano, da sempre accanto ai pizzaiuoli e storico sponsor tecnico del NPVDal 4 al 6 giugno oltre 600 pizzaioli provenienti da 40 Paesi parteciperanno alla 17° edizione del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Caputo Cup, allestito alla Rotonda Diaz sfidandosi nelle 9 categorie di gara inclusa quella riservata alla pizza fritta, alla pizza acrobatica e di velocità.(Area Ospitalità – Rotonda Diaz)Convegno di apertura in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale – Tematica: “La pizza pascalina”(Stand #pizzaUnesco, - Rotonda Diaz)Inaugurazione Stand #pizzaUnesco con "Pizza Italia": pizza tricolore per la Festa della Repubblica Italiana e Inno nazionale suonato dai mandolinisti napoletani. Festeggiamenti per la vittoria della campagna mondiale #pizzaUnesco promossa da Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde) che, con oltre 2 milioni di firme raccolte in oltre 100 Paesi, ha favorito il riconoscimento dell'Arte dei pizzaiuoli napoletani a Patrimonio dell'Umanità.(Area Ospitalità – Rotonda Diaz)Convegno "Pizza e Mandolino: da stereotipo ad archetipo del buon vivere".(Area Ospitalità)Convegno "I Patrimoni immateriali dell'Unesco e il turismo sostenibile in Italia. 2018 | Anno Nazionale del Cibo Italiano | Anno Europeo del Patrimonio Culturale".Saranno presenti rappresentanti degli elementi immateriali italiani del Patrimonio UNESCO.In occasione dell'evento, sarà presentata la nuova edizione del volume dedicato alla campagna mondiale #pizzaUnesco: la Vittoria! realizzato dalla Fondazione UniVerde.