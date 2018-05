Giovedì 31 Maggio 2018, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:26

Cresce sempre più il, in programma sul lungomare partenopeo di via Caracciolo dal 1° al 10 giugno. La più grande pizzeria del mondo, uno dei principali attrattori turistici per la città e per la Campania, l’happening più grande d’Italia, sono solo alcune delle diverse anime che consacrano senza alcuna esitazione il Napoli Pizza Village nell’olimpo dei grandi eventi internazionali. Nel corso delle 10 serate (una in più rispetto alla passata edizione), la pizza e la grande musica diventano “regine” della manifestazione che vede affiancarsi alle 50 pizzerie storiche protagoniste, tantissimi artisti di fama nazionale.La collaborazione tra la società organizzatrice Oramata Grandi Eventi e la radio ufficiale, prima emittente italiana, RTL 102.5 in diretta ogni giorno per almeno dieci ore dal truck al centro del Napoli Pizza Village, ha prodotto un programma di eventi completamente gratuiti di altissimo profilo. Sul palco del NPV si esibiranno, come special guest artisti del calibro dioltre ad un ospite a sorpresa (sabato 9) ed al collegamento dallo stadio San Paolo in occasione del concerto Pino è.In ognuna delle 10 serate il calendario si arricchisce della partecipazione di molti artisti made in Campania, come fortemente voluto dagli organizzatori e merito del prezioso lavoro artistico di Gianni Simioli.Anche in occasione dell’ottava edizione del Napoli Pizza Village le 50 “firme” della pizza presenti sul lungomare proporranno altrettante pizze speciali ed inedite tra le quali non mancheranno pizza fritta e pizza senza glutine. Confermato il prezzo di acquisto del menù, 12 euro, che comprende: pizza, bibita, dolce e/o gelato e caffè.Tra le iniziative ludiche NPV Pizza Class, la scuola di pizza realizzata in collaborazione con Casa Rossopomodoro e Molino Caputo e NPV Kids, area nella quale i “piccoli apprendisti” saranno condotti dall’impasto fino alla cottura della pizza in un forno a legna appositamente ribassato.Cresce di pari passo con la manifestazione, nella sezione Experience, l’appuntamento con NPV Pizza d’Essai, curato da Malvarosa Publisher and Food Agency. Il confronto e sperimentazione sul prodotto tra i più noti maestri pizzaioli del territorio campano e quelli nazionali che presenteranno le nuove tendenze per la stagione 2018/2019. A moderare gli incontri a due, in programma ogni sera al tramonto, noti Foodblogger italiani.Da Lunedì 4 a mercoledì 6 Napoli Pizza Village ospiterà, come oramai da consuetudine la 17° edizione del. Tre giornate di gara, dove oltre 600 pizzaiuoli, che giungono da oltre 40 paesi e da ogni continente, si sfideranno in 9 sezioni compresa la categoria “pizza fritta”, garantendo un’incredibile spettacolo all’interno dello Stadio della Pizza.Molti gli appuntamenti, tra i quali gli eventi #pizzaUnesco al Napoli Pizza Village 2018 a cura della Fondazione UniVerde con celebrazioni e convegni. Ma anche sana alimentazione, solidarietà e raccolta fondi con le iniziative che vedono protagoniste lae l'rappresentata dal Prof. Carlo Vosa.si può effettuare, attraverso il sito www.pizzavillage.it ed attraverso 26 punti/cassa distribuiti negli spazi della manifestazione.