Napoli Pizza Village a giugno 50 pizzerie sul lungomare partenopeo

Venerdì 1 giugno: Fabrizio Moro

Sabato 2 giugno: Ultimo

Domenica 3 giugno: Noemi

Lunedì 4 giugno: Dear Jack

Martedì 5 giugno: Mario Biondi +Nesli

Mercoledì 6 giugno: Le Vibrazioni

Giovedì 7 giugno: Tributo Pino Daniele

Venerdì 8 giugno: Annalisa

Sabato 9 giugno: Ospite a sorpresa

Domenica 10 giugno: Lo Stato Social

Venerdì 18 Maggio 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 13:17

Napoli, maggio 2018 – Si svolgerà dal 1° al 10 giugno, sul lungomare di Napoli, l’ottava edizione del Napoli Pizza Village, l’evento dedicato al mondo della pizza. La manifestazione ospiterà ancora una volta il Campionato mondiale del pizzaiuolo, che durerà tre giorni (4-5-6 giugno) per assegnare i nove titoli iridati in palio.Il primo appuntamento importante si è svolto l’8 maggio con il sorteggio ufficiale per il posizionamento delle 50 pizzerie storiche che saranno presenti all’evento, con un’estrazione ufficiale al Palazzo delle Arti di Napoli, trasmessa in diretta sulle pagine dell’evento e sul sito. Tra le pizzerie figurano molti nomi celebri tra i quali: Concettina ai Tre Santi, Michele Condurro, Napoli 1820, Pellone, oltre a Sorbillo, campione del mondo 2016 (cat. pizza classica), Vesi, Totò Sapore e quella di arte antica, ma appena aperta a Napoli di Vincenzo Capuano. Una postazione sarà destinata ai celiaci e oltra ai forni, in alcuni stand, come quello de Le Figlie di Iorio, sarà possibile degustare prodotti di friggitoria.La formula della manifestazione in cui è possibile degustare le classiche pizze napoletane sul lungomare di Napoli a partire dalle 18.00 si amplia, in questa edizione a 10 serate.Non solo cibo ma anche musica dal vivo grazie alla partnership confermata anche per questa edizione con la prima radio in Italia RTL 102.5 che ha creato un calendario di artisti di fama nazionale che si esibiranno sul palco nei dieci giorni del Napoli Pizza Village. Solo nella serata di giovedì 7 giugno si lascerà spazio, con una formula particolare, alla serata celebrativa dedicata a Pino Daniele, che si svolgerà allo Stadio S. Paolo.Iniziative speciali al NPV con appuntamenti particolari tra cui il concorso Food Blog Award Off – Napoli Pizza Village (www.malvarosa.info/foodblogaward ), un progetto rivolto agli esponenti del mondo del food che si cimenteranno in ricette inedite sulla pizza napoletana.In collaborazione con Rossopomodoro al NPV Pizza Class, si imparano i segreti della pizza napoletana cotta nei forni domestici svelati dai diversi Top Player della pizza nel mondo e al NPV Kids, lo spazio ludico-didattico con animazione a tema, nel cui laboratorio si impastano ed infornano pizze in appositi mini-forni.Con un ticket del costo di 12 euro, che comprende anche bibita, gelato/dolce e caffè, il pubblico potrà scegliere come pizza tra la Margherita e la Marinara, oppure le specialità proposte dalle singole pizzerie presenti, che, come ogni anno, proporranno una nuova e originale pizza creata per attirare il maggior numero di clienti ai propri tavoli.Orari: Tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00