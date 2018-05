Napoli Pizza Village alla Borsa Mediterranea del Turismo

Venerdì 18 Maggio 2018, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un assaggio dell’happening per gli operatori turistici alla BMT di Napoli, per promuovere l’evento in programma sul Lungomare dal 1 al 10 giugno 2018Napoli, marzo 2018 – Prologo per il Napoli Pizza Village 2018 alla Borsa Mediterranea del Turismo dal 23 al 25 marzo alla Mostra d’Oltremare. All’incontro con gli operatori turistici, provenienti da numerosi paesi stranieri, la pizza sarà ancora una volta regina ed ambasciatrice della gastronomia napoletana nel mondo in attesa dell’appuntamento del NPV 2018 in programma sul lungomare Caracciolo dal 1 al 10 giugno prossimi.Con 4 forni a legna e ben 36 pizzaiuoli, in un’area interamente destinata alla degustazione all’interno del padiglione 3 e su una superficie di oltre 500 metri quadrati, il Napoli Pizza Village accoglierà gli operatori del settore turistico nella tre giorni dedicata agli scambi contrattuali del settore.Sono oltre 2.500, infatti, gli operatori che hanno ricevuto l’invito da Napoli Pizza Village e BMT, per gustare una pizza margherita o marinara realizzata secondo la tradizione partenopea. Obiettivo dichiarato: “Promuovere la nostra città e la nostra cultura attraverso il prodotto e l’evento che meglio ci rappresenta nel mondo”, queste le parole di Alessandro Marinacci, organizzatore di NPV. Come a giugno, anche durantela BMT, il menù include le bibite ufficiali della manifestazione (birra Nastro Azzurro, Coca Cola ed acqua Ferrarelle).L’azione di promozione e presentazione del Napoli Pizza Village, fortemente voluta dagli organizzatori di Oramata Grandi Eventi, è oramai una tradizione della BMT.“Consideriamo la BMT una sede ideale per la promozione dell’evento che ha sempre più una connotazione di attrattore turistico per Napoli e per l’intera regione Campania – afferma Claudio Sebillo, altro organizzatore di NPV - Inoltre l’anticipo ulteriore delle date, rispetto a quelle dello scorso anno di metà giugno, ci consentono ulteriormente di intercettare i turisti stranieri che scelgono in quel periodo le isole e le località di mare della nostra regione, motivo per il quale l’incontro con tour operator alla BMT è ideale per promuovere l’ottava edizione del NPV”.La manifestazione, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, si svolgerà anche per quest’anno sul Lungomare Caracciolo dove 50 pizzerie storiche napoletane realizzeranno il prodotto alimentare più noto al mondo accompagnate da importantissimi concerti, eventi ed tantissime novità.Le 850 mila presenze del 2017 e gli indicatori dell’imminente edizione, non lasciano dubbi sull’ulteriore incremento di turisti che l’evento sarà in grado di garantire.