NPV D'Essai: un’area riservata e posizionata alla rotonda Diaz che accoglierà una serie di incontri con pizzaioli

Venerdì 18 Maggio 2018, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 13:13

Tutte le sere, a partire dalle 19.00, al Napoli Pizza Village si parlerà di pizza nella, un’area riservata e posizionata alla rotonda Diaz, che accoglierà una serie di incontri con, in quanto portatori di una propria filosofia d’intendere la pizza.Vengono da Napoli, da tutt’Italia, dal resto del mondo. Molti i temi affrontati, a partire da quelli più strettamente imprenditoriali, legati all’internazionalizzazione e all’esportazione all’estero di brand italiani, passando per la scelta delle farine utilizzate per ottenere pizze innovative, per l’irruzione delle donne in un mondo da sempre maschile, fino ad arrivare agli impasti senza lievito.Ciliegina sulla torta, la presenza, in ciascuna delle serate d’essai, di unadi livello nazionale che porterà ai forni del Napoli Pizza Village, la sua esperienza relativa alla pizza fatta in casa.Ma nelle serate d’Essai non si parlerà soltanto. Ciascuno dei pizzaioli porterà la sua pizza del cuore e la presenterà a un pubblico di giornalisti e di avventori selezionati.Il tutto a beneficio di stampa e social media.