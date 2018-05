PIZZAIOLI NAPOLETANI

Venerdì 18 Maggio 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pizzeria: Concettina ai Tre SantiCittà: NapoliIl giovane pizzaiolo Ciro Oliva è un predestinato: figlio di Antonio Oliva, è l’erede di quarta generazione della famiglia. La storia di “Concettina ai Tre Santi” ha avuto inizio nel 1951 quando la bisnonna di Ciro, Concettina Flessigno Oliva, dinanzi al suo basso sfornava con gioia e dedizione tante pizze fritte per tutto il Rione Sanità.Da qualche anno Ciro, d’intesa con la famiglia, ha deciso di guidare la Pizzeria di famiglia curando personalmente la ideazione e lo sviluppo delle pizze, attraverso un lavoro continuo di ricerca, basato sulla valorizzazione della tradizione non disdegnando l’innovazione.A dispetto della sua giovane età, grazie alla chiarezza delle sue idee imprenditoriali, la Pizzeria Concettina ai Tre Santi si è aperta alla città e ai foodies di tutta Italia.Pizzeria: Fiorenzano pizzaioli dal 1897Città: NapoliStorica friggitoria che per oltre un secolo ha occupato l’angolo di fronte alla stazione della cumana di Montesanto, riapre e si rinnova, nel look e nella proposta. Conserva uno spazio importante dedicato allo street food, con specialità di frittura in bella vista, ma si arricchisce di un ristorante dove la pizza e i piatti della buona cucina di tradizione napoletana la fanno da padroni.Fiorenzano pizzaioli dal 1897 riapre, dopo ben 15 anni di stop, grazie all’impegno di tre grandi nomi storici della pizza a Napoli, riuniti in un progetto comune: Renato Fiorenzano, specialista della pizza fritta, Alessandro Errico, figlio del famosissimo pizzaiolo Brandi e Antonio Ammaturo, dell’antica pizzeria di Palinuro.Pizzeria: Villa GiovannaCittà: OttavianoDonna energica e determinata, dopo un'ottima formazione nelle accademie gastronomiche più accreditate e nei molini italiani più prestigiosi, Renata Sitko dalla Polonia è la nuova protagonista della pizza napoletana al femminile. Premiata dal Gambero Rosso con tre spicchi.Villa Giovanna, nel parco nazionale del vesuvio, alle pendici del monte somma, è una struttura d'eccellenza per la pizza ed un riferimento per il ristorante. Immersa nel verde con ampio sale e terrazze in esterno è il luogo ideale per la bella stagione in alternativa all'inverno dove un gran camino che campeggia all'interno della sala scalda l'accoglienza degli ospiti. Il luogo ideale per rifocillarsi dopo una bella passeggiata nella macchia mediterranea del vulcano.Pizzeria: SorbilloCittà: NapoliGino Sorbillo appartiene a una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli. Attualmente gestisce 8 pizzerie di cui 7 in Italia (tra Napoli e Milano) e 1 a New York. Ma è il locale nel pieno centro di Napoli situato lungo il decumano maggiore di Via dei Tribunali, del quale ha preso le redini negli anni novanta, a fare da vero polo attrattore per italiani e stranieri. Qui Gino Sorbillo e il suo team di famiglia servono, tra pranzo e cena, un numero impressionante di pizze, rigorosamente napoletane. Con Gino la Pizza Napoletana è giunta a livelli qualitativi altissimi e si è guadagnata di diritto spazio tra le migliori eccellenze gastronomiche italiane. La nuova frontiera di Gino è l’utilizzo di farine di agricoltura biologica e l’aggiornamento continuo dei propri menu, grazie anche alla continua e costante ricerca e utilizzo delle migliori eccellenze gastronomiche italiane.Città: NapoliQuinta generazione della famiglia Condurro, pronipote di Michele Condurro, fondatore dell'Antica Pizzeria da Michele nel 1870. Alessandro ha lasciato da ragazzo la pizzeria di famiglia per dedicarsi agli studi economici ed esercitare la professione di commercialista.Nel 2012 ha creato il brand "Michele in the World", con il quale gestisce i diritti d'immagine dell'Antica Pizzeria da Michele, aprendo pizzerie in franchising fuori Napoli.Colui che si è distaccato dalla figura del pizzaiolo classico (non ha mai fatto mistero di essere un pessimo pizzaiolo!) per dare a questo antico mestiere un'impronta di tipo imprenditoriale, manageriale e comunicativa.Attualmente il brand "Michele in the World", da lui gestito con la cugina Daniela ed uno staff di 10 risorse, conta 8 pizzerie fuori Napoli (esclusa la Casa Madre di Forcella): due a Roma, una a Milano, a Firenze, a Barcellona, a Londra, a Tokyo ed a Fukuoka.Pizzeria: Era OraCittà: Palma CampaniaRagazzo vesuviano dal sorriso aperto e spontaneo, si è formato alla corte di “mostri sacri” della cucina internazionale, quali Alain Ducasse e Gualtiero Marchesi. Dopo alcune prestigiose esperienze in Italia, Francia, Svizzera e negli Emirati Arabi, nel 2005 torna in Campania per aprire il suo ristorante: “Era Ora”. L'asso nella manica di questo giovane “cuoco contadino” è la grande tecnica acquisita applicata ai prodotti della sua terra. La sua famosa pizza con lievito fujuto, ha ottenuto prestigiosi premi: dopo i tre spicchi Gambero Rosso, simbolo di eccellenza per la pizza napoletana, arriva anche il premio speciale Maestro dell’impasto. La pizza al lievito fujuto infatti, viene arricchita soltanto con ingredienti a Km 0. Ciò che rende questa pizza davvero speciale è anche la ricerca dei prodotti di stagione, che dà spazio ai piccoli produttori locali. Leggera, altamente digeribile, appetitosa e senza lievito, che sostituisce con acque di governo e filatura della mozzarella. Niente lievito madre, né di birra.Pizzeria: Acunzo 1964Città: NapoliErede di una tradizione gelosamente custodita da oltre 50 anni, Gabriele Sorice raccoglie il testimone di papà Michele alimentando, con passione e competenza, quello spirito innovatore che da sempre rappresenta il tratto distintivo di Acunzo1964. Uno studio attento sugli impasti, che strizza l’occhio alle moderne tecniche di panificazione, e un’accurata selezione di prodotti scelti tra le eccellenze del territorio rappresentano la cifra del suo lavoro, sposandosi a una costante ricerca di inediti abbinamenti di sapore, che si affiancano ai grandi classici di un tempo e promettono di volta in volta esperienze sensoriali unichePizzeria: Morsi & RimorsiCittà: Caserta | AversaMorsi & Rimorsi è il progetto di pizzerie dallo stile mediterraneo nate dalla volontà e dal desiderio della famiglia Capece di portare nell’universo pizza tutto il buono del Mezzogiorno d’Italia, creando abbinamenti originali con ingredienti stagionali di elevata qualità a marchio Dop, Igp e Presìdi Slow Food.Tecniche d’impasto e lievitazione accuratissime, garantiscono sempre leggerezza e digeribilità. Un gruppo di pizzaioli giovani e motivati, guidati da Giuseppe Casale e Vincenzo Mirra, danno vita ogni giorno a un’offerta ricca e variegata nelle sempre affollate pizzerie di Caserta e di Aversa.Punto di forza indiscutibile del gruppo, la caparbietà nella ricerca delle migliori materie prime e nella costante attenzione agli abbinamenti, sempre nuovi, sempre originali e, a volte, sorprendenti.Pizzeria: Le ParuleCittà: ErcolanoNa­sce a Portici da una fa­miglia di pizzaioli più antiche. Og­gi è chef pizzaiolo e­ patron del ristorant­e e pizzeria "Le Paru­le", di Ercolano­ alle falde del Vesuv­io, dove si contraddi­stingue per la sua de­vozione all'arte di m­anipolare la farina.La sua passione nasce­ circa dieci ­anni fa, tramandatagl­i dall'osservazione e­ dal lavoro costante ­al fianco di suo padr­e, dopo una lunga evo­luzione e rinnovazion­e: Giuseppe riesce in­fatti ad integrare sa­pientemente tradizion­e ed innovazione, ado­perando le tecniche a­cquisite con la vogli­a di sperimentare al ­fine di esaltare i fr­utti offerti dalle fe­rtili terre vesuviane­, prodotti che si imp­one di osservare e sc­egliere in prima pers­ona per le sue pizze.Giuseppe sceglie mate­rie prime di altissim­a qualità, spostandos­i fra le varie aziend­e e assaggiando tutt­o ciò che si sposa be­ne con il suo impasto­, impasto curato, oss­ervato e che vanta un­'attenta lievitazione­ e maturazione di olt­re 24 ore.Pizzeria: Isabella de Cham | Pizza FrittaCittà: NapoliIsabella De Cham è considerata la reginetta della pizza fritta. La sorridente pizzaiola campana del rione Sanità è davvero giovanissima, eppure vanta esperienze al fianco dei big della pizza fritta napoletana. Ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi per il suo talento.Il merito è certamente della sua pizza fritta, leggera e golosa, proposta agli avventori del rione Sanità nel suo nuovo locale aperto di recente “Isabella De Cham Pizza Fritta”.Pizzeria: Percorsi di GustoCittà: L’AquilaMarzia Buzzanca, la chef – pizzaiola simbolo della ricostruzione gastronomica del centro storico dell’Aquila è nata a Tripoli nel 1964. Cresciuta con un’educazione al cibo, al gusto e alle buone maniere grazie a suo padre, maggiordomo prima e cuoco subito dopo.Cuoca, sommelier e pizzaiola dopo varie peripezie legate al sisma che travolse L’Aquila, il suo locale Percorsi di Gusto è in equilibrio tra la cucina e il forno dal quale possono uscire sei pizze classiche, tredici speciali e sei focacce.Pizzeria: Piano BCittà: SiracusaPiano B di Friedrich Schmuck si trova a Siracusa, a ridosso della splendida isola di Ortigia. È un progetto di ristorazione che colloca la ricerca di prodotti artigianali tipici della tradizione, al centro della propria proposta gastronomica. Un principio esaltato anche nella pizza gourmet, seguendo i punti del Manifesto della pizza italiana. Friedrich Schmuck è convinto infatti che il compito del pizzaiolo inizi proprio nel momento della selezione delle migliori materie prime e continui con il valorizzare il loro valore nel piatto. Dando spazio alle primizie del territorio, rispettando la stagionalità dei prodotti, esaltando le proprietà del primo come dell'ultimo ingrediente. Nascono cinque diversi impasti che si completano con proposte di ingredienti di prima qualità.Pizzeria: Big MammaCittà: ParigiIl gruppo Big Mamma è un caso imprenditoriale esploso a Parigi due anni fa che scommette sulla cucina italiana popolare. L'idea di importare la buona cucina popolare italiana a Parigi è maturata nel tempo, grazie alla passione per l'Italia di Tigrane Seydoux e Victor Lugger. Due anni dopo i due trentenni sono tra gli imprenditori più acclamati di Francia. Il Gruppo Big Mamma sta inesorabilmente conquistando Parigi a suon di pizze, paste, farine e prodotti tipici italiani davvero top. La Mamma è la filosofia del gruppo, intesa come l'Italia nel piatto. È la voglia di mangiare bene con prodotti come quelli che si trovano in Italia. Gli chef del gruppo usano soltanto pasta fresca fatta con farine della migliore qualità.Quella di Big Mamma è anche una grande famiglia. Nei ristoranti c'è solo personale italiano che viene aiutato nel trovare un alloggio e a sistemarsi in città. Nulla è davvero lasciato al caso e il risultato lo si ritrova nel piatto.Pizzeria: KestèCittà: New YorkRoberto Caporuscio, proprietario di Kestè a NY e maestro pizzaiolo, napoletano doc, arriva negli Stati Uniti nel 1999 con un’unica missione: esportare negli States la vera pizza napoletana. Da allora non si è più fermato. Mani in pasta e non solo: è lui che da presidente in USA dell’associazione dei pizzaioli napoletani gira per tutta l’America ad insegnare come si fa la pizza Made in Napoli. Nel 2009 inaugura Kestè Pizza e Vino, nella mitica Bleecker Street nel Village, che il New York magazine ha premiato come la migliore pizza di New York. Da due anni, con il suo socio e maestro Antonio Starita, ha inaugurato Don Antonio da Starita, a New York e Atlanta.