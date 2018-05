RTL 102.5 RADIO DEL NAPOLI PIZZA VILLAGE

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo dello scorso anno– la radio più ascoltata in Italia – è nuovamente la radio del Napoli Pizza Village, giunto alla VIII edizione: il grande evento internazionale dedicato alla pizza napoletana e alla promozione di quello che è uno dei simboli più famosi del ‘made in Italy’ si terrà sullo stupendo lungomare della città partenopea da venerdì 1 al 10 giugno.Durante tutta la durata della manifestazione, RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione dal Lungomare Caracciolo, e si occuperà dell’intrattenimento delle serate dal palco principale del NPV con special guest e tanta musica.in diretta dalla postazione di RTL 102.5 inizieranno dalle 06:00 alle 09:00 con“Non Stop News” e proseguiranno con “W l’Italia” dalle 11.00 alle 13.00, “Protagonisti” in diretta dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 23.00 – trasmessa in contemporanea anche su Radio Zeta - la “Suite 102.5” in diretta dal palco.Questi gli ospiti annunciati:Napoli, 29 maggio 2018UFFICIO STAMPA RTL 102.5: Valentina Facchinetti - Tel. 02.25096293Gianluigi Riccardo Tel. 02.25096228 – ufficiostampa@rtl.it