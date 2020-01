Ultimo aggiornamento: 10:28

Sbarca a Pomigliano D’Arco la prima bakery che produce il Trdlo, dolce tipico dell’est Europa molto in voga a Praga: si chiama “Alexandri Trdlo cafè”, ed è stata inaugurata il 27 dicembre in Corso Vittorio Emanuele 253. A lanciarsi in questa avventura sono stati due giovani intraprendenti campani, Alessandro di Palma e Nunzia di Giuseppe; li abbiamo incontrati per farci raccontare i motivi che li hanno portati ad intraprendere questa originale attività imprenditoriale e cosa sono pronti ad offrire ai loro clienti.“Il Trdlo”, spiega Alessandro, “consiste in una sottile sfoglia lievitata che viene arrotolata su uno spiedo cilindirico e successivamente cotta al forno e decorata con vari tipi di granelle. E’ originario dell’Ungheria e sia io che Nunzia abbiamo avuto modo di conoscerlo in seguito ad un viaggio a Budapest. Ci siamo lasciati incantare dalla sua squisitezza e abbiamo deciso di far conoscere il Trdlo alla Campania”.I due giovani, dopo aver compiuto diversi viaggi tra Budapest e Praga, hanno conseguito il diploma per la preparazione del dolce e si sono muniti delle attrezzature necessarie alla preparazione. “Una cosa importante da dire”, precisa Alessandro, “è che, perché la qualità del Trdlo sia alta, le materie prime con cui viene realizzato devono rigorosamente provenire dalle sue zone di origine; per questo, per offrire il meglio ai nostri clienti, i prodotti che utilizziamo provengono tutti dall'est Europa”.Dopo diverse prove e con l’aiuto di un pasticciere originario dell’Est Europa, Alessandro e Nunzia hanno concepito la propria ricetta originale, realizzando un vero capolavoro, spettacolare in tutte le sue varianti e gusti… assolutamente da provare!D’altronde, il Trdlo è un prodotto versatile che si presta a molte reinterpretazioni: “Oltre alla versione originale dolce, ne realizziamo anche una salata, che i clienti possono farcire scegliendo liberamente in un’ampia gamma di ingredienti disponibili”.Come ci spiegano i ragazzi, chi si reca all’Alexandri Trdlo Cafè non ha solo la possibilità di gustare un dolce tipico ceco, ma di immergersi letteralmente nelle atmosfere di questa cultura. “Quello che abbiamo voluto creare è un locale dove non solo gustare il Trdlo, ma che fosse anche un lounge bar dove incontrare gli amici e bere ottimi cocktail. Attualmente non ha un’alta disponibilità di posti, ma è ugualmente adatto ad ospitare piccoli eventi e feste private; la nostra intenzione è quella di ingrandirci, così da avere la possibilità, in futuro, di organizzare anche nostri eventi per il pubblico. La sua caratteristica sono i colori caldi e accoglienti e uno stile vintage, arredato con legno, ad imitazione proprio dei locali caratteristici di Praga”.Qual è il punto di forza di Alexandri Trdlo Café? “Semplice: stiamo portando una novità in Italia, in quanto non esistono altre attività specializzate nella realizzazione di questo dolce. Attualmente, il Trdlo viene venduto unicamente nei mercatini, in occasione di eventi particolari; noi invece offriamo a tutta la Campania la possibilità di gustare sempre questo buonissimo prodotto tipico di un’altra cultura, e di farlo in una location originale e suggestiva!”Facebook: https://www.facebook.com/alexandritrdlocafenapoli-110245703692912/ Instagram: https://www.instagram.com/alexandritrdlocafenapoli/?igshid=1nbwjuswa5mex