Allarme Verisure per la protezione di casa

Sentirsi sicuri in casa, ufficio o negozio è indispensabile, un diritto fondamentale di ognuno per vivere serenamente. I rischi, reali e percepiti, sono sempre maggiori in un mondo in costante evoluzione tecnologica e informatica, ma proprio grazie a tale evoluzione i sistemi di protezione si perfezionano.

Un esempio d’eccellenza nel campo della sicurezza sono i dispositivi e i servizi di Verisure allarme n°1 in Italia e Europa.

La sicurezza domestica in Italia: i dati dell’Osservatorio Verisure & Censis

Le statistiche nazionali fotografano un’Italia preoccupata e timorosa.

Secondo la 1° Edizione dell'Osservatorio sulla Sicurezza della Casa” intitolata “La Casa Sicura del Futuro” a cura di Verisure-Censis e Ministero degli Interni, 17 milioni di italiani (il 33,9% dei maggiorenni) si sentono poco (25,6%) o per niente (8,3%) sicuri all’interno delle mura domestiche. 6 italiani su 10, durante la pandemia, hanno sofferto di stati di ansia e paura, specialmente giovani, donne e chi vive in grandi realtà urbane.

Il 55% degli italiani teme un furto in casa, il 41,1% è preoccupato di subire un’aggressione fisica e il 29,6% teme un’emergenza medica.

A 9 milioni di italiani spaventa la solitudine notturna e, di questi, i due terzi sono rappresentati da donne – 6 milioni in valore assoluto. Prevenire e rimediare a tali situazioni si può: vediamo come.

Protezione della casa: più di 9 italiani su 10 adottano misure di sicurezza domestica

Una casa sicura è fondamentale per vivere senza stress da paura di subire furti e intrusioni.

Sempre in base al Rapporto “La Casa Sicura del Futuro”, emerge che il 90,9% degli italiani ha adottato almeno un dispositivo di sicurezza a difesa della propria abitazione. Il più diffuso è la porta blindata, utilizzata dal 65,7% degli italiani; quasi 19 milioni di italiani ha un sistema di allarme, il 37% del totale; il 32,8% ha le inferriate alle porte o finestre, il 30,3% ha una telecamera e il 19,6% ha in casa una cassaforte in cui tiene gli oggetti di valore.

Per il 43% delle persone il sistema di allarme è la misura più efficace. L’allarme che desiderano deve essere in grado di rilevare un tentativo di furto prima che avvenga e garantire la possibilità di chiedere aiuto immediato in caso di pericolo.

Verisure è un allarme capace di rispondere a queste esigenze grazie al collegamento H24 dell’impianto antifurto con la Centrale Operativa Certificata Verisure Italia. Ecco tutti i vantaggi di scegliere l’allarme Verisure.

Le top 10 caratteristiche di Verisure, Allarme ad Alta Sicurezza

Quali caratteristiche deve possedere un buon sistema di antifurto per casa e ufficio?

Naturalmente, la scelta deve essere accurata per ovvie ragioni. L’allarme è uno dei mezzi che può far la differenza tra un’esistenza tranquilla e una in perenne agitazione, specie se in casa sono presenti bambini o persone fragili, non autonome.

Ecco le 10 caratteristiche top dell’allarme Verisure, da prendere in considerazione per acquistare un buon antifurto domestico:

Sensori antifurto wireless con batteria a lunga durata per evitare costose e fastidiose opere murarie;

con batteria a lunga durata per evitare costose e fastidiose opere murarie; 4 vie di comunicazione della Centralina ultra-veloci e anti-inibizione : sim Gsm 4G inclusa, ethernet, wifi e rete anti-inibizione UNB (Ultra-narrow-band);

della Centralina : sim Gsm 4G inclusa, ethernet, wifi e rete anti-inibizione UNB (Ultra-narrow-band); Ampia gamma di dispositivi tecnologicamente avanzati : sensori perimetrali con fotocamera, Shock-sensor porte e finestre, sensori di movimento con fotocamera, rilevatori di fumo;

: sensori perimetrali con fotocamera, Shock-sensor porte e finestre, sensori di movimento con fotocamera, rilevatori di fumo; Telecamere di videosorveglianza Elette Prodotto dell’Anno 2022* con Intelligenza Artificiale e Cloud protetto;

Elette Prodotto dell’Anno 2022* con Intelligenza Artificiale e Cloud protetto; Collegamento costante alla Centrale Operativa per la gestione immediata di emergenze e pericoli;

per la gestione immediata di emergenze e pericoli; Fumogeno per creare la 3° barriera: l’intervento immediato;

per creare la 3° barriera: l’intervento immediato; Allerta alle Forze dell’Ordine e interventi illimitati in loco di Guardie Giurate Territoriali;

di Guardie Giurate Territoriali; Pulsanti SOS salvavita collegati a Centrale Operativa;

salvavita collegati a Centrale Operativa; App per il controllo remoto della casa;

Servizio clienti e manutenzione.



Come funziona il sistema d’allarme Verisure

In che modo funziona, nel dettaglio, il sistema ad Alta Sicurezza Verisure?

Innanzitutto, i sensori d’allarme Verisure creano 3 barriere anti-intrusione:

Rilevazione preventiva dell’intruso con sensori porte-finestre ;

; Identificazione foto e audio dell’intruso grazie alla fotocamera integrata, ai sensori di movimento e al microfono del Lettore Chiavi ;

e al ; Intervento in 45” del fumogeno ZeroVision.

L’allarme Verisure è collegato alla Centrale Operativa H24, presidiata da Guardie Giurate Verisure. In ogni caso di scatto d’allarme e SOS, le Guardie Giurate rispondono entro 60”. Verificano con audio e foto l’accaduto così scartano fino al 99,8% dei falsi allarmi.

In caso di reale pericolo, allertano le Forze dell’Ordine, l’Ambulanza o altri servizi d’emergenza e inviano in loco Guardie Giurate Territoriali. Se si tratta di intrusione, attivano da remoto direttamente in casa ZeroVision, il fumogeno che in soli 45” azzera la visibilità al ladro, costringendolo a cercare una via di fuga senza che abbia il tempo di rubare nulla.

Il collegamento alla Centrale Operativa rassicura i clienti Verisure perché consapevoli che ci sarà sempre un professionista a disposizione H24 per la propria sicurezza.

Le videocamere Verisure sono per l’esterno e interno, con risoluzione full HD da 1080px, visione notturna, angolo di inquadratura ampio da 130° e zoom 12x.

Sono complete di intelligenza artificiale per riconoscere persone, animali e veicoli in modo da ricevere notifiche su smartphone solo per gli eventi di interesse. Utilissimo per evitare inutili allarmismi e ancor di più per tutelarsi da pericoli concreti.

La tecnologia wireless con batterie di lunga durata consente di non temere problemi elettrici, interventi di muratura, taglio di cavi da parte dei ladri per il buon funzionamento dell’allarme.

Verisure installa l’allarme senza costi extra in base alle esigenze delle persone e della struttura dei locali da allarmare, studiate attraverso un sopralluogo gratuito della casa da parte di Esperti di Sicurezza Verisure. Un antifurto, infatti, deve essere “sartoriale”, tarato su misura. Gli Esperti Verisure ti propongono così un preventivo senza impegno personalizzato sulle tue esigenze e, se lo desideri, installano l’allarme il giorno stesso.

La tecnologia del sistema Verisure, pur essendo sofisticata e avanguardista, è di semplice utilizzo. Vantaggio per chi deve usarla nella propria casa!

In ogni kit d’allarme sono inclusi anche i Cartelli Dissuasori per scoraggiare i ladri e prevenire le intrusioni.



L’allarme Verisure è completo di Pulsanti Salvavita per richieste d’aiuto alla Centrale Operativa.

I pulsanti SOS sono collocati in punti strategici del sistema: sul Lettore Chiavi posto all’ingresso; sul Telecomando da portare sempre con sé; nell’App My Verisure. In modo da essere facilmente raggiungibili in qualsiasi contesto e situazione, anche da parte di chi soffre di problemi di deambulazione e non si muove agevolmente.

L’intero sistema è controllabile dall’App My Verisure per avere sempre la propria casa a portata di mano. Ulteriore garanzia di sicurezza e comodità per tutta la famiglia.



Un’abitazione sicura tutela non solo le persone, ma la tua routine quotidiana!