Lunedì 25 Marzo 2019, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 15:20

Domenica 31 Marzo vi aspettiamo al Castello di Lunghezza (Roma).Scopri tutte le news! Visita il sito: www.fantasticomondo.it : la Carrozza di Cenerentola, la Caverna di Batman, l’incontro con l’Alieno e la Nuova Battaglia dei Supereroi!Vieni a trascorrere con tutta la famiglia una giornata speciale all’ insegna del divertimento!Il Fantastico Mondo del Fantastico è il nome della manifestazione che si svolge all’interno dele del suo parco. Un vero sito medievale riconosciuto monumento nazionale ricco di storia e suggestioni.Da molti anni all’interno del Parco del Castello si possono incontrare tutti i grandi, immortali, personaggi della fantasia. All'interno della grande e autentica Sala del Trono ballano le(Cenerentola, Aurora, Belle e Bestia) e nell’Arena del parco combattono i(Uomo Ragno, Batman e la Donna Gatto) e non solo.Da Biancaneve a Merlino con la spada nella roccia, a Zorro con il suo cavallo nero e tanti altri.Inoltre, nella zona horror ricca di, incontrerete la splendida Morticia che vi presenterà il Conte Dracula in persona e il Dottor Frankenstein impegnato nel tentativo comico e divertente di risvegliare la sua orrenda Creatura.Dalle 10 del mattino al tramonto una giornata fantastica di spettacolo, divertimento, natura e avventura in un Castello vero, alle porte di Roma, ilTante novità con la: gazebo attrezzati e aree picnic tematizzate dove troverete i percorsi gusto per deliziare ogni palato divertendosi.Il Fantastico Mondo del Fantastico è apertofino al 1° luglio. Attenzione: nei mesi di aprile e maggio aperti dal lunedì al sabato con ladedicata al mondo della scuola di tutto il Centro Italia. Insomma, ce n’è per tutti!!!Tutto questo al Castello di Lunghezza al Fantastico Mondo del Fantastico a Roma – Via Tenuta del Cavaliere Info: 06/226.28.80 Sito: http://www.fantasticomondo.it